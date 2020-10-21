Гороскоп 2021: рік Бика стане для цих знаків Зодіаку суцільною білою смугою

Гороскоп на 2021 рік обіцяє багато щастя, радісних моментів, натхнення і подарунків долі для трьох знаків Зодіаку. Любов, подорожі, романтика, прибуток, кар'єрні досягнення - те, чим порадує цих щасливчиків рік Білого металевого Бика.

Відомий астролог Тамара Глоба каже, що 2021-й рік стане суцільною білою смугою для Риб, Діви і Тельця. Про це пише SlovoFraza.

Риби

Цей знак хоч і останній в зодіакальному колі, але серед щасливчиків 2021-го року він - у лідерах. Астролог каже, що наступний рік перевищить для них всі очікування, і "переплюне" навіть найсміливіші мрії. Якщо у важкому 2020-му вас переслідували невдачі, у новому році ви про них забудете!

Тамара Глоба радить у новорічну ніч обов'язково загадати бажання, найважливіше, найдорожче, і тоді 2021 рік його виконає без сумнівів!

Діва

У Діви відкриється нове дихання, життя матиме сенс і все довкола заграє яскравими фарбами. Те, чого вам так сильно не вистачало у 2020-му, в чому ви так щиро потребували, для вас стане доступним в наступному році. Уже під кінець цього року у вас з'явиться людина, без якої невдовзі ви не будете представляти життя, і це почуття буде взаємним.

У 2021 році ви не просто станете жити разом, але і ваша впевненість в тому, що це людина вашої долі, буде міцніти з кожним днем.

Телець

Для Тельця рік Бика буде самим незвичайним роком за останнє десятиліття. Він принесе не тільки позбавлення від страждань, але і довгоочікуване щастя! На початку 2021 року ви зрозумієте, що відбувається у вашому житті не так. У вас з'явиться вибір: залишити все, як є або змінити раз і назавжди, причому, можливостей буде достатньо для будь-якого розкладу.

Життя весь рік буде дарувати вам подарунки і дарувати такі шикарні сюрпризи, що у вас буде не життя, а малина!

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