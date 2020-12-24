Гороскоп 2021 для Козерога: какие перемены ждут вас в финансах, карьере и любви

Гороскоп 2021 для знака Зодиака Козерог расскажет, какие перспективы, возможности, шансы на успех и перемены готовит им год белого металлического Быка. Астролог раскрыла все тенденции на следующий год в сферах любви, карьеры, здоровья, финансов, саморазвития для этого знака.

Прогноз на 2021 год для Козерога составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

В 2021 году у Козерога появятся возможности существенно улучшить свое материальное положение. Вы сможете заложить материальную базу для дальнейшего процветания минимум на 2 года, максимум - 29 лет. Следует использовать любые возможности, которые в это время предоставляет жизнь, особенно в сферах производства, искусства, ручного труда, то бишь с теми сферами, где можно что-то создавать, "строить" своими руками или руками вашей команды.

"В этом году вам не нужно ждать, а нужно самому брать инициативу и действовать, например, просить повышения зарплаты. Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности или положение, чтобы произвести впечатление на окружающих, - эта склонность побудит вас к покупкам ненужных предметов роскоши и других вещей для "видимого" повышения вашего статуса. Такое неразумное финансовое поведение приведет ваше положение к большим финансовым потерям, сужениям доходов и банкротству. Потенциальной финансовой катастрофы можно избежать, если вы найдете способ, как сохранить и куда инвестировать средства", - советует Арина.

Чтобы взрастить доходы, Козерогу рекомендуется упорно работать и чем-то жертвовать для достижения цели. Ваше поведение и взгляды относительно того, как следует распоряжаться деньгами, приобретут большое значение.

"Если вы пренебрегаете взаимоотношениями с людьми, ваши связи и нетворкинг могут нарушиться. Готовность изменить свое отношение к финансам подвергнется испытанию. Но еще важнее то, что вам потребуется четко определить приоритеты и установить систему ценностей", - добавила астролог.

Бизнес/карьера

Год начнется с возможностей для дополнительных заработков и для дел необлагаемых налогом, возможности скрыть свои доходы и перевести деньги в офшоры. Предложения выгодной работы будут с конца февраля, мае-июне и сентябре.

В этом году вы сможете трансформировать свои таланты и навыки в деньги. Командировки планируйте на март, май и август!

Любовь/семья

С января может быть неспокойная обстановка в семье и вам захочется утонуть в иллюзиях страсти на стороне. До середины марта вы будете поглощены романтическими увлечениями, развлечениями, желанием посещать светские мероприятия и вечеринки. Но возможны и неприятности в любовной сфере, ссоры с детьми или любимыми из-за несдержанности, нетерпимости, ревности, грубости.

В октябре-ноябре велика вероятность столкнуться с обманом в вопросах партнерства и в ноябре произойдет разрыв. Интересные знакомства могут быть с марта по июль в поездках, командировках, конференциях и образовательных мероприятиях, выставках, заведениях общественного питания и спортивных клубах либо марафонах.

Финансы/приобретения

В этом году вам нужно беречь личное имущество, так как будет много желающих его отобрать, начиная от скрытых врагов и заканчивая вашими сожителями. В феврале, июле-августе возможен обман и кража. В июле-августе возможны траты на юридические услуги и судовые процессы. Приток финансов возможен в январе-феврале, июле и октябре-ноябре. Для мониторинга и инвестиций в недвижимость подойдет март-апрель.

Саморазвитие

В 2021 году вы сможете обрести новый навык, поменять квалификацию или усовершенствовать своей мастерство в вашем деле. Для этого подойдет период обучения март-апрель, июнь и август. Также в эти периоды будут эффективные тренинги, духовные практики и путешествия. Для самопрезентации, выступлений и творческой работы подойдет май. За вдохновением отправляйтесь в уединенный отдых, в санаторий или заграницу в октябре-декабре.

Здоровье/опасность

Травмоопасным периодом будет март-апрель, июль. В июне благоприятно проводить обследование и получить рекомендации по поводу лечения. Также в эти периоды велики риски аварий на предприятии или производстве.

Ранее астролог Павел Глоба также рассказал, каким знакам Зодиака звезды сулят неудачи с деньгами в 2021 году.

Кроме того, у некоторых знаков по восточному гороскопу могут возникнуть трудности, поскольку они не дружат с металлическим Быком.