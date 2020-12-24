Гороскоп 2021 для Козерога: які зміни чекають на вас в фінансах, кар'єрі і коханні

Гороскоп 2021 для знака Зодіаку Козеріг розповість, які перспективи, можливості, шанси на успіх і зміни готує їм рік білого металевого Бика. Астролог розкрила всі тенденції на наступний рік у сферах кохання, кар'єри, здоров'я, фінансів, саморозвитку для цього знака.

Прогноз на 2021 рік для Козерога склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

У 2021 році у Козерога з'являться можливості істотно поліпшити своє матеріальне становище. Ви зможете закласти матеріальну базу для подальшого процвітання мінімум на 2 роки, максимум - 29 років. Слід використовувати всі можливості, які в цей час надає життя, особливо у сферах виробництва, мистецтва, ручної праці, тобто з тими сферами, де можна щось створювати, будувати своїми руками або руками вашої команди.

"В цьому році вам не потрібно чекати, а треба самому брати ініціативу та діяти, наприклад, просити підвищення зарплати. Можливо, ви перебільшуєте свої фінансові можливості або становище, щоб справити враження на оточуючих, - ця схильність спонукає вас до покупок непотрібних предметів розкоші та інших речей для "видимого" підвищення вашого статусу. Така нерозумна фінансова поведінка призведе ваше положення до великих фінансових втрат, звуження доходів і банкрутства. Потенційної фінансової катастрофи можна уникнути, якщо ви знайдете спосіб, як зберегти і куди інвестувати кошти", - радить Аріна.

Щоб зростити доходи, Козерогові рекомендується наполегливо працювати і чимось жертвувати для досягнення мети. Ваша поведінка і погляди щодо того, як слід розпоряджатися грошима, придбають велике значення.

"Якщо ви зневажаєте взаєминами з людьми, ваші зв'язки і нетворкінг можуть порушитися. Готовність змінити своє ставлення до фінансів піддасться випробуванню. Але ще важливіше те, що вам потрібно чітко визначити пріоритети і встановити систему цінностей", - додала астролог.

Бізнес/кар'єра

Рік почнеться з можливостей для додаткових заробітків і для справ неоподатковуваних податком, можливості приховати свої доходи і перевести гроші в офшори. Пропозиції вигідної роботи будуть з кінця лютого, травні-червні і вересні.

У цьому році ви зможете трансформувати свої таланти і навички в гроші. Відрядження плануйте на березень, травень та серпень!

Любов/сім'я

З січня може бути неспокійна обстановка в родині і вам захочеться потонути в ілюзіях пристрасті на стороні. До середини березня ви будете захоплені романтичними захопленнями, розвагами, бажанням відвідувати світські заходи і вечірки. Але можливі й неприємності в любовній сфері, сварки з дітьми або коханими через нестриманість, нетерпимість, ревнощі, грубість.

У жовтні-листопаді велика ймовірність зіткнутися з обманом у питаннях партнерства і в листопаді відбудеться розрив. Цікаві знайомства можуть бути з березня по липень в поїздках, відрядженнях, конференціях та освітніх заходах, виставках, закладах громадського харчування і спортивних клубах або марафонах.

Фінанси/придбання

В цьому році вам потрібно берегти особисте майно, оскільки буде багато бажаючих його відібрати, починаючи від прихованих ворогів і закінчуючи вашими співмешканцями. У лютому, липні-серпні можливий обман і крадіжка. У липні-серпні можливі витрати на юридичні послуги та судові процеси. Приплив фінансів можливий в січні-лютому, липні та жовтні-листопаді. Для моніторингу та інвестицій у нерухомість підійде березень-квітень.

Саморозвиток

У 2021 році ви зможете знайти новий навик, змінити кваліфікацію або вдосконалити свою майстерність у вашій справі. Для цього підійде період навчання березень-квітень, червень і серпень. Також у ці періоди будуть ефективні тренінги, духовні практики і подорожі. Для самопрезентації, виступів і творчої роботи підійде травень. За натхненням вирушайте в відокремлений відпочинок в санаторій або закордон у жовтні-грудні.

Здоров'я/небезпека

Травмонебезпечним періодом буде березень-квітень, липень. У червні сприятливо проводити обстеження і отримати рекомендації з приводу лікування. Також у ці періоди великі ризики аварій на підприємстві або виробництві.

Раніше астролог Павло Глоба також розповів, яким знакам Зодіаку зірки обіцяють невдачі з грошима у 2021 році.

Крім того, у деяких знаків за східним гороскопом можуть виникнути труднощі, оскільки вони не дружать з металевим Биком.