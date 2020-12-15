Гороскоп 2021 для Овна: какие перемены ждут в любви, финансах и карьере

Гороскоп 2021 сулит Овну ряд перемен, особенно они коснутся карьерных высот, где огненный знак Зодиака сможет удовлетворить свои амбиции. Что еще ждет Овна в год Белого металлического Быка в сфере любви, финансов, саморазвития, здоровья - читайте в самом полном гороскопе в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Овна составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Возможно, в начале 2021 года Овнам захочется расслабиться и не напрягаться. Однако в это время вам следует усердно работать для достижения собственных целей, так как планетарные аспектации планет указывают на то, что 2021 будет основополагающим в бизнесе и вашей карьерной лестнице.

"Планировать, работать и писать стратегическое развитие - основа для реализации ваших честолюбивых целей. Вы сможете стать успешными и влиятельными, если будете рисковать и вести честную борьбу со своими конкурентами", - считает астролог.

В этом году Овны смогут собрать работоспособную и целенаправленную команду единомышленников. Или в уже имеющуюся команду придут новые члены, которые внесут свежие идеи и создадут новые возможности. Особенно, если это касается стартапов, IT проектов, политики, общественной деятельности, авиации и энергетики. Новые друзья, влиятельные спонсоры и высокопрофессиональные специалисты вложатся в вашу идею и начнется время перемен.

Бизнес/карьера

В 2021 Овны смогут сполна удовлетворить свои амбиции. В феврале, апреле, мае и августе возможно трудоустройство на работу, получение хорошей должности или высокого оклада. Также в это время увеличится оборот в бизнесе и количество клиентов. В этот период буду появляться крупные заказчики и заключаться внушительные договора.

А вот в августе-сентябре будет желание реорганизовать свое предприятие, урезать зарплаты и уволить непутевых сотрудников. Либо уволиться с прежнего места работы, если вы наемный сотрудник. В целом это будет благоприятное время для перемен и новых начинаний.

Любовь/семья

В феврале-марте могут быть влюбленности, которые затмят разум, но будьте аккуратны, так как велика вероятность разочарований, обманов и измен. Благоприятное время для знакомств будет с конца июня и до самого сентября, чтоб найти достойного себе партнера.

Для семейных Овнов непростой период ссор и некоторых разладов в семье ожидается с марта по май. Для зачатия детей наиболее благоприятное время будет июнь-июль.

Финансы

В январе-феврале вероятны непредвиденные и аварийные траты и расходы. Это может быть связано с вашими детьми, развлечениями или людьми, с которыми вас связывают чувства. Крупные доходы и выгодные инвестиции стоит реализовывать в апреле и сентябре.

Саморазвитие

Если вы давно мечтали начать заняться духовными практиками и медитациями, то февраль-март наиболее подходящее время, чтобы научиться это делать. Благоприятным временем для начала обучения в любой сфере деятельности будет для вас май. А пересдавать экзамены лучше всего в июне.

Здоровье/Опасность

Январь достаточно травмоопасный месяц, стоит поберечь себя и не употреблять большое количество спиртных напитков, иначе это скажется в долгосрочной перспективе нехорошим образом.

Заняться здоровым образом жизни, похудеть и привести себя в порядок можно будет начиная с конца марта и апреля. Так же это время будет благоприятно для изменения имиджа и косметологических процедур.

Ранее астролог предупредила о рискованном периоде в конце декабря 2020 года и рассказала, кому нужно быть осторожнее.

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