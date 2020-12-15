Гороскоп 2021 для Овна: які зміни чекають у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп 2021 обіцяє Овну ряд змін, особливо вони торкнуться кар'єрних висот, де вогненний знак Зодіаку зможе задовольнити свої амбіції. Що ще чекає Овна в рік Білого металевого Бика в сфері кохання, фінансів, саморозвитку, здоров'я - читайте в самому повному гороскопі в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Овна склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Можливо, на початку 2021 року Овнам захочеться розслабитися і не напружуватися. Проте в цей час вам потрібно ретельно працювати для досягнення власних цілей, бо планетарні аспектації планет вказують на те, що 2021 буде основним у бізнесі і у ваших кар'єрних сходах.

"Планувати, працювати і писати стратегічний розвиток - основа для реалізації ваших честолюбних цілей. Ви зможете стати успішними і впливовими, якщо будете ризикувати й вести чесну боротьбу зі своїми конкурентами", - вважає астролог.

У цьому році Овни зможуть зібрати працездатну і цілеспрямовану команду однодумців. Або у вже наявну команду прийдуть нові члени, які внесуть свіжі ідеї і створять нові можливості. Особливо, якщо це стосується стартапів, IT проектів, політики, громадської діяльності, авіації та енергетики. Нові друзі, впливові спонсори та високопрофесійні фахівці вкладуться в вашу ідею і почнеться час змін.

Бізнес/кар'єра

У 2021 Овни зможуть сповна задовольнити свої амбіції. У лютому, квітні, травні та серпні можливе працевлаштування на роботу, отримання хорошої посади чи високого окладу. Також в цей час збільшиться оборот в бізнесі і кількість клієнтів. У цей період буду з'являтися великі замовники і заключатися солідні договори.

А ось у серпні-вересні буде бажання реорганізувати своє підприємство, урізати зарплати і звільнити недолугих співробітників. Або звільнитися з попереднього місця роботи, якщо ви найманий працівник. В цілому це буде сприятливий час для змін і нових починань.

Любов/сім'я

У лютому-березні можуть бути закоханості, які затьмарять розум, але будьте акуратні, позаяк велика ймовірність розчарувань, обманів і зрад. Сприятливий час для знайомств буде з кінця червня і до самого вересня, щоб знайти собі гідного партнера.

Для сімейних Овнів непростий період сварок і деяких розладів у родині очікується з березня по травень. Для зачаття дітей найбільш сприятливий час буде червень-липень.

Фінанси

У січні-лютому можливі непередбачені та аварійні витрати. Це може бути пов'язано з вашими дітьми, розвагами або людьми, з якими вас пов'язують почуття. Великі доходи та вигідні інвестиції варто реалізовувати у квітні і вересні.

Саморозвиток

Якщо ви давно мріяли зайнятися духовними практиками і медитаціями, то лютий-березень найбільш відповідний час, щоб навчитися це робити. Сприятливим часом для початку навчання в будь-якій сфері діяльності буде для вас травень. А перездавати іспити найкраще в червні.

Здоров'я/Небезпека

Січень досить небезпечний місяць, варто поберегти себе і не вживати велику кількість спиртних напоїв, інакше це позначиться в довгостроковій перспективі нехорошим чином.

Зайнятися здоровим способом життя, схуднути і привести себе в порядок можна буде починаючи з кінця березня і квітня. Так само цей час сприятливий для зміни іміджу і косметологічних процедур.

Раніше астролог попередила про ризикований період в кінці грудня 2020 року і розповіла, кому потрібно бути обережніше.

Також таролог склала прогноз по картах Таро для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 грудня.