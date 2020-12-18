Гороскоп 2021 для Рака: какие перемены вас ждут в любви, финансах и карьере

Гороскоп на 2021 год подскажет знаку Зодиака Рак, какие перемены ждут вас в различных жизненных сферах - любви, финансах, карьере, самореализации. Чего стоит опасаться и какие перспективы сулит самому мистическому знаку год белого металлического Быка - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Рака составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

Астролог считает, что в этом году у вас будет возможность реализовать свой стартап с помощью привлечения инвестиций либо успешно вложиться в доходные проекты.

"Увидеть для себя финансовую перспективу, попросить материальную помощью, отдать долги и найти источники кредитования - это основная задача года, реализация которой будет работать десятки лет", - уверена Арина

По ее мнению, продвижения и опыта будет легко достигнуть в сферах, связанных с анализом, чужими деньгами, налоговыми службами, наследством, производством, кризисными проектами и ситуациями, банковскими операциями, медициной, органами по охране общественного порядка, расследованиями или исследованиями любой сложной задачи.

Бизнес/карьера

В этой сфере жизни 2021 год может начаться с публичных скандалов, конфликтов с начальством или госучреждениями. Стоит переждать и наладить ситуацию в феврале. В апреле, мае и октябре возможно повышение, благоприятные условия работы и душевные посиделки с коллегами.

Новые предложения по работе и долгосрочные проекты ожидайте в октябре и ноябре. В эти месяцы крайне важно проявить исполнительность, высокую работоспособность и профессионализм.

Любовь/семья

Январь, апрель и июль подойдут для того, чтобы снять розовые очки и решить все спорные вопросы со своим партнером, четко выразить свои желания, чего вы хотите в действительности от отношений. Эти месяцы ярко покажут вам что за человек находится рядом с вами.

"Яркие события, любовь и романтические свидания произойдут во второй половине года - с сентября по декабрь. В этот период есть возможность встретить родную душу и близкого по энергетике человека", - прогнозирует астролог.

Финансы/приобретения

Февраль, май и июль будут благоприятствовать финансовым спекуляциям, получению крупных доходов, разделу прибыли, объединению капитала. В эти периоды вы можете получить доступ к совместным финансам и финансам вашего партнера по браку или бизнесу. В течение года есть вероятность получения наследства.

Август-сентябрь подойдут для купли-продажи недвижимости либо для того, чтобы сделать ремонтные работы и привести в порядок свое недвижимое имущество.

Саморазвитие

Отличным временем для путешествий, поездок, командировок и обучения станут март, май и август. Презентации, творческий успех и спортивные победы будут в июне и сентябре. Так же это время подойдет, чтоб заняться образованием своих детей и с пользой провести время.

Здоровье/опасность

А вот о здоровье следует побеспокоиться в марте-мае, а также в декабре. В эти месяцы постарайтесь обойтись без экстрима. Также ограничьте себя в употреблении алкоголя и разных стимулирующих средств. При малейшем недомогании обязательно обращайтесь к врачу.

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