Гороскоп 2021 для Скорпиона: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп для Скорпиона на 2021 год сулит ряд приятных перемен, сюрпризов и подарков судьбы. Астролог рассказала, что ждет знак Зодиака в таких жизненных сферах, как любовь, карьера, финансы, как Скорпион сможет продвинуться в саморазвитии, какие опасности и проблемы со здоровьем могут его подстерегать. Обо всем этом читайте в подробном гороскопе в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Скорпиона составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

2021 год даст Скорпиону возможность благоприятно решить все семейные дела и пополнить семейство. Вы сможете улучшить свои жилищные условия, позаботиться о благосостоянии семьи.

"Этот год самый благоприятный для приобретения недвижимости, сырья, акций, земли. Можно рассчитывать на помощь родителей или их протекцию, но также может быть сильное давление или контроль с их стороны", - рассказывает астролог.

Возможно, в этом году придется составить брачный контракт или завещание, во избежание споров.

Бизнес/карьера

Год начнется с активной работы, увольнений, сокращений и решений вопросов в срочном порядке на рабочем месте. Предложения выгодных вакансий могут быть особенно в марте-апреле и июле. В этот период вас ожидает перспективная работа, успешное решение рабочих моментов, благоприятное время для обращений в суды и высшие инстанции, поездки и командировки. Также в июле можно рассчитывать на руководящий пост.

Любовь/семья

В январе-марте, сентябре-ноябре могут быть конфликтные ситуации в доме, семье, разделы имущества в результате развода, конфликты из-за увлечений на стороне, с детьми или спорные вопросы из-за детей, разочарования и огорчения в любви.

В мае и июне хорошее время, чтоб пойти на компромисс или встретить своего человека. В этот период будет много знакомств как личных, так и деловых. Совместные поездки в июне и августе укрепят отношения или дадут новый виток чувств. Целый год будет высокий шанс зачать ребенка, если вы этого не хотите, то побеспокойтесь о контрацепции.

Финансы/приобретения

Астролог говорит, что с января по апрель будут активно решаться спорные моменты по недвижимости. 2021 год порадует ростом доходов и акций. Скорпионы могут рассчитывать на крупные доходы в феврале, мае, августе и октябре. Удачные предложения недвижимости появятся в феврале, марте и мае.

"Арендные вопросы и ремонты постарайтесь закрыть в первом квартале, как и покупки вещей для обустройства дома", - советует Арина.

Самообразование

Январь, июль, сентябрь и декабрь поможет осуществить вашу давнюю цель - выучить наконец-то иностранный язык. Также этот период будет помогать вам в путешествиях, повышении квалификации, написании книги или учебных материалов, рекламы и продвижении вас.

Активизируются переписка или споры по по­воду повторного брака, родственников со стороны суп­руга, здоровья или работы родителей. В этот период повышается интерес к образованию, религии, философии, закону, к культуре и истории зарубежных стран. Возможно, вы захотите исследовать генеалогическое дерево вашего рода.

Здоровье/опасность

Проблемы по здоровью могут начаться уже с декабря 2020 года, поэтому рекомендуется сдать все анализы и пройти обследования в январе. Также плохое самочувствие может быть в марте-апреле, в этот период нужно максимально поберечь себя и отказаться от спиртного.

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