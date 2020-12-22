Гороскоп 2021 для Скорпіона: що зміниться для вас у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп для Скорпіона на 2021 рік обіцяє ряд приємних змін, сюрпризів і подарунків долі. Астролог розповіла, що чекає знак Зодіаку в таких життєвих сферах, як кохання, кар'єра, фінанси, як Скорпіон зможе просунутися в саморозвитку, які небезпеки і проблеми зі здоров'ям можуть підстерігати його. Про все це читайте в докладному гороскопі в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Скорпіона склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

2021 рік дасть Скорпіону можливість позитивно вирішити всі сімейні справи і поповнити сімейство. Ви зможете поліпшити свої житлові умови, подбати про добробут сім'ї.

"Цей рік найсприятливіший для придбання нерухомості, сировини, акцій, землі. Можна розраховувати на допомогу батьків або їх протекцію, але також може бути сильний тиск або контроль з їх боку", - розповідає астролог.

Можливо, в цьому році доведеться скласти шлюбний контракт або заповіт, щоб уникнути суперечок.

Бізнес/кар'єра

Рік почнеться з активної роботи, звільнень, скорочень і розв'язання питань у терміновому порядку на робочому місці. Пропозиції вигідних вакансій можуть бути особливо в березні-квітні та липні. В цей період вас чекає перспективна робота, успішне вирішення робочих моментів, сприятливий час для звернень у суди та вищі інстанції, поїздки і відрядження. Також в липні можна розраховувати на керівний пост.

Любов/сім'я

У січні-березні, вересні-листопаді можуть бути конфліктні ситуації в домі, сім'ї, розділи майна в результаті розлучення, конфлікти через захоплення на стороні, з дітьми або спірні питання через дітей, розчарування і засмучення в коханні.

У травні і червні гарний час, щоб піти на компроміс або зустріти свою людину. В цей період буде багато знайомств як особистих, так і ділових. Спільні поїздки у червні і серпні зміцнять відносини або дадуть новий виток почуттів. Цілий рік буде високий шанс зачати дитину, якщо ви цього не хочете, то потурбуйтеся про контрацепцію.

Фінанси/придбання

Астролог каже, що з січня по квітень будуть активно вирішуватися спірні моменти з нерухомості. 2021 рік порадує зростанням доходів і акцій. Скорпіони можуть розраховувати на великі доходи в лютому, травні, серпні та жовтні. Вдалі пропозиції нерухомості з'являться в лютому, березні і травні.

"Орендні питання і ремонти постарайтеся закрити в першому кварталі, як і покупки речей для облаштування будинку", - радить Аріна.

Самоосвіта

Січень, липень, вересень і грудень допоможе здійснити вашу давню мету - вивчити нарешті іноземну мову. Також цей період буде допомагати вам в подорожах, підвищенні кваліфікації, написанні книги або навчальних матеріалів, реклами й просуванні вас.

Активізуються листування або спори з приводу повторного шлюбу, родичів з боку одного з подружжя, здоров'я або роботи батьків. У цей період підвищується інтерес до освіти, релігії, філософії, закону, до культури та історії зарубіжних країн. Можливо, ви захочете досліджувати генеалогічне дерево вашого роду.

Здоров'я/небезпека

Проблеми зі здоров'ям можуть початися вже з грудня 2020 року, тому рекомендується здати всі аналізи і пройти обстеження у січні. Також погане самопочуття може бути в березні-квітні, у цей період потрібно максимально поберегти себе і відмовитися від спиртного.

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