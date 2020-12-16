Гороскоп 2021 для Тельца: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп на 2021 год для Тельца подскажет, к чему готовиться представителям этого знака Зодиака в году белого металлического Быка. Что ждет Тельца в любви, карьере, финансах, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, и в каком направлении следует развиваться - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 год для Тельца составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

В этом году Тельцам следует настойчиво добиваться своего, рекламировать продвигать себя и свои интересы (услуги), считает астролог. Ведь планеты создадут условия для полного успеха во всех начинаниях.

"Но здесь следует учесть, что Фортуны не будет. От вас потребуются целенаправленные усилия и даже жертвы ради достижения цели. Ваша репутация в глазах общества улучшится, так что, если вы собираетесь высказать свои идеи и мнения или продемонстрировать свои навыки, сейчас самое удобное время", - считает астролог.

Также наступающий год наилучшим образом подойдет для важных перемен в жизни. Это может быть смена статуса, регистрация предприятия, брак/развод, вступление во владение чем-либо и другие официальные мероприятия, которые помогут вам двигаться дальше, а не стагнировать на месте.

Бизнес/карьера

Начиная с января будет благоприятный период, чтоб расширить либо реорганизовать свое предприятие. Февраль, сентябрь и октябрь будут подходящими для обращения в высшие инстанции или за помощью в официальные организации. Так же в этих месяцах ждите информацию относительно вашей карьеры или от начальства. Вероятно, что будет какая-то волокита с оформлением бумаг и определенные договоренности. В эти периоды будьте предельно корректны с руководством и своими партнерами по бизнесу. Октябрь-ноябрь будут крайне плодотворными месяцами для выгодных сделок и заключения большого количества контрактов.

Любовь/семья

В течение года Тельцам стоит позаботиться о здоровье своих родителей, почаще навещать их, так как может быть неважное самочувствие или травмы у одного из них.

Одинокие Тельцы имеют все шансы этим летом найти любимого человека. Для решения семейных вопросов и зачатия наилучшим окажется июль и август, но также в этот период могут быть и ссоры на почве ревности.

Финансы/приобретения

С финансовой точки зрения январь и март не самые благоприятные для инвестиций и непредвиденных трат, так как могут ьыть потери, ущербы любого происхождения, аварии или ограбления. В мае и июне можно ожидать финансовую помощь, подарки и удачные финансовые операции. Также этот период подойдет для приобретения красивых вещей, декора или украшений.

Саморазвитие

Январь, июль и ноябрь посодействуют Тельцам для максимального погружения в предмет знаний. В этот период собрания, командировки и краткие путешествия пройдут успешно, вам будет легче завязывать новые контакты, вы будете находиться в потоке информации, которая быстро схватывается и хорошо усваивается.

Здоровье/опасность

Поберечь себя нужно с января по март и в октябре, так как в эти периоды болезни обостряются, возможны простуда, воспалительные заболевания. Особое внимание к горлу и органам дыхания.

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