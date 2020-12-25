Гороскоп 2021 для Водолея: какие перемены ждут вас в финансах, карьере и любви

Гороскоп 2021 для знака Зодиака Водолей расскажет, какие перспективы, возможности, шансы на успех и перемены готовит им год белого металлического Быка. Астролог раскрыла все тенденции на следующий год в сферах любви, карьеры, здоровья, финансов, саморазвития для этого знака.

Прогноз на 2021 год для Водолея составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она советует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

По прогнозу астролога, 2021 Водолеям предстоит непрерывная борьба с самим собой. Трудности, задачи, решения, которые вы переживете, повлияют на дальнейшие 29 лет и дадут новый виток истории. Неважно какой сферы это касается – трансформация себя и своих привычек, реорганизация вашей фирмы, долгосрочные обязательства перед кем-то или перед чем-то.

После того как вы обвините во всем собственное детство, окружающих, родителей и жизненные обстоятельства, настанет момент истины, состоящий в том, что вы имеете сейчас результаты ваших деяний и пенять следует только на себя.

"Если в прошлом вам не удавалось поддерживать здоровье и физическую форму, сейчас обстоятельства заставят вас пожалеть об этом. Какими бы ни были ситуации этого периода, они потребуют вашего личного внимания. Справляйтесь с ними самостоятельно, принимайте решения лично и быстро. Вершиной награды за правильные действия и здоровые привычки станет то, что вы подойдете к концу этого года более зрелой, опытной и прокаченной личностью, ясно представляющей свои цели и путь их достижения. Дисциплина ума, тайм менеджмент и ранний подъем вам будут в помощь. Приготовьтесь к тому, что, если вы приобретете нечто ценное, ради него придется принести некую жертву. Двигайтесь вперед постепенно, помните об умеренности и спокойствии, и это принесет вам успех", - советует Арина Артуровна.

Задачи этого года: остановиться, задуматься, переосмыслить, рассчитать всё, взять на себя ответственность, отказаться от старого и найти новые решения, опираясь уже на полученный опыт.

Бизнес/карьера

Ваш год может начаться с поиска вдохновения, поездок, отдыха заграницей или ухода в себя и свои проблемы. В январе проявятся ваши скрытые враги, могут быть любые ограничивающие обстоятельства и решение дел с правоохранительными органами. Возможно, и вы за кем-то пристально наблюдаете и ведете скрытую деятельность. В апреле-июне вероятны обманы, неопределенности в рабочих процессах, интриги и увольнения сотрудников. Отличным периодом для поиска новой работы будет июнь и июль, а добиться повышения должности можно будет в сентябре и октябре.

Любовь/семья

Январь, март-июнь будут насыщенными в плане отношений и влюбленностей. В январе-тайные увлечения и агония любви, в марте – в поездках, в июне-вероятность служебных романов. А вот в июле-сентябре пора подумать о семейных отношения и договоренностях, будет возможность создать свою семью или наладить сложившееся отношения в браке. Для зачатия подойдет период с февраля по май.

Финансы/приобретения

Март, август, сентябрь-октябрь периоды, когда можно схватить удачу в делах, связанные с финансами бизнеса, с деньгами других людей, а также со страховками, наследственными делами, налогами. Период благоприятствует финансовым спекуляциям, вложению денег в совместные предприятия, разделу прибыли, объединению капитала. Прибыль возможна через использование личных контактов, а также через любовные связи. Март-апрель подойдут для коммерческой деятельности, продажи\покупки автомобилей и издательских дел.

Саморазвитие

С июля по октябрь прекрасное время, чтоб расширить свое сознание и заняться обучением. В эти периоды также эффективно проводить рекламные кампании, пиар, работой со СМИ, решать иностранные вопросы и обращаться в суды. Хорошее время для политической деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей, научных исследований и разработок.

Здоровье

Здоровье Водолеев в 2021 году потребует пристального внимания целый год. Особое внимание уделить костям, позвоночнику, зубам, коже и волосам, чтоб не поседеть раньше времени. В июле-августе рекомендуется пройти полный мед осмотр и сдать анализы.

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