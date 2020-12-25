Гороскоп 2021 для Водолія: які зміни чекають вас у фінансах, кар'єрі і коханні

Гороскоп 2021 для знака Зодіаку Водолій розповість, які перспективи, можливості, шанси на успіх і зміни готує їм рік білого металевого Бика. Астролог розкрила всі тенденції на наступний рік у сферах коханні, кар'єрі, здоров'ї, фінансах, саморозвитку для цього знака.

Прогноз на 2021 рік для Водолія склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона радить дивитися його по знаку Асценденту, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

За прогнозом астролога, 2021 Водоліїв чекає безперервна боротьба з самим собою. Труднощі, завдання, рішення, які ви переживете, вплинуть на подальші 29 років і дадуть новий виток історії. Неважливо, якої це стосується сфери – трансформація себе і своїх звичок, реорганізація вашої фірми, довгострокові зобов'язання перед кимось або чимось.

Після того як ви звинуватите у всьому власне дитинство, оточення, батьків і життєві обставини, настане момент істини, який полягає в тому, що ви маєте зараз результати ваших діянь і нарікати слід тільки на себе.

"Якщо в минулому не вдавалося підтримувати здоров'я і фізичну форму, зараз обставини змусять вас пошкодувати про це. Якими б не були ситуації цього періоду, вони зажадають вашої особистої уваги. Справляйтеся з ними самостійно, приймайте рішення особисто і швидко. Вершиною нагороди за правильні дії та здорові звички стане те, що ви підійдете до кінця цього року більш зрілою, досвідченою і прокачаною особистістю, яка ясно представляє свої цілі та шлях їх досягнення. Дисципліна розуму, тайм менеджмент і ранній підйом вам в допомогу. Приготуйтеся до того, що, якщо ви придбаєте щось цінне, заради нього доведеться принести якусь жертву. Рухайтеся вперед поступово, пам'ятайте про помірність і спокій, і це принесе вам успіх", - радить Аріна Артуровна.

Завдання цього року: зупинитися, задуматися, переосмислити, розрахувати все, взяти на себе відповідальність, відмовитися від старого і знайти нові рішення, спираючись вже на отриманий досвід.

Бізнес/кар'єра

Ваш рік може розпочатися з пошуку натхнення, поїздок, відпочинку закордоном або відходу в себе і свої проблеми. У січні виявляться ваші приховані вороги, можуть бути будь-які обмежувальні обставини та вирішення справ з правоохоронними органами. Можливо, і ви за кимось пильно спостерігаєте і ведете приховану діяльність. У квітні-червні вірогідні обмани, невизначеності в робочих процесах, інтриги та звільнення працівників. Чудовим періодом для пошуку нової роботи буде червень і липень, а домогтися підвищення посади можна буде у вересні та жовтні.

Любов/сім'я

Січень, березень-червень будуть насиченими у плані відносин і закоханостей. У січні-таємні захоплення та агонія кохання, в березні – в поїздках, в червні-ймовірність службових романів. А ось у липні-вересні пора подумати про сімейні стосунки та домовленості, буде можливість створити свою сім'ю або налагодити сформовані відносини в шлюбі. Для зачаття підійде період з лютого по травень.

Фінанси/придбання

Березень, серпень, вересень-жовтень - періоди, коли можна схопити удачу в справах, які пов'язані з фінансами бізнесу, з грошима інших людей, а також зі страховками, спадковими справами, податками. Період сприяє фінансовим спекуляціям, вкладенню грошей в спільні підприємства, розподілу прибутку, об'єднанню капіталу. Прибуток можливий через використання особистих контактів, а також через любовні зв'язки. Березень-квітень підійдуть для комерційної діяльності, продажу\покупки автомобілів та видавничих справ.

Саморозвиток

З липня по жовтень прекрасний час, щоб розширити свою свідомість і зайнятися навчанням. У ці періоди також ефективно проводити рекламні кампанії, піар, роботу зі ЗМІ, розв'язувати іноземні питання і звертатися в суди. Гарний час для політичної діяльності, навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном, наукових досліджень і розробок.

Здоров'я

Здоров'я Водоліїв у 2021 році потребуватиме пильної уваги цілий рік. Особливу увагу приділити кісткам, хребту, зубам, шкірі та волоссю, щоб не посивіти раніше часу. У липні-серпні рекомендується пройти повний мед огляд і здати аналізи.

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