Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака: год Быка будет судьбоносным

Гороскоп на 2021 год сулит всем знакам Зодиака важнейший жизненные события. Кому-то повезет в любви, кому-то с финансами, а для кого-то год станет новым стартом на новом месте. 365 дней года Белого Металлического Быка подарят нам перемены, испытания, достижения. В целом, скучно точно не будет!

Астрологи рассказали Овну, Тельцу, Близнецам, Раку, Льву, Деве, Весам, Стрельцу, Скорпиону, Козерогу, Водолею и Рыбам к чему нужно быть готовыми в следующем 2021-м году, пишет slovofraza.

Овен

Следующий год для Овна будет благоприятным в энергетическом плане. Вас ждут финансовые победы и новые начинания. В начале года можно будет совершить ряд важных и дорогостоящих покупок. А весной у вас появится много новых дел, которые, вероятно заставят вас суетиться и раздражаться. Во второй половине года Овна ждет спокойное и размеренное время. Перемены ждут в любви Овнов-одиночек. Берите инициативу в свои руки - откройтесь людям, знакомьтесь, зовите на свидания, первыми идите на контакт.

Телец

Тельца ждет очень насыщенный и интересный год. Скучать вы точно не будете, но трудности звезды вам обещают, особенно к концу года. Чтобы навести порядок в голове, начните со своего дома, наведите в нем чистоту и порядок. И когда все станет на места, решения придут сами. Очень хорош год Быка для Тельцов-работников из сферы фриланса, но начать его нужно с правильного оформления рабочего места. Ремонты, переезды, смена обстановки - те начинания, о которых стоит подумать в 2021 году.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют отвлекаться от периодических проблем при помощи арт-терапии. Творчество станет для них спасением от всяких бед и трудностей. 2021-й готовит вам шансы новых увлечений, работы, целей. Вы сможете полностью изменить свою жизнь, найти верный путь к успеху и счастью. Эти 12 месяцев будут судьбоносными для вас, но не расслабляйтесь и не пускайте все "на авось и небось", ваше вмешательство и старания только улучшат результат.

Рак

Раков ждет очень необычный и динамичный год с рядом перемен, как плановых, так и не совсем. Но неурядицы будут, и чтобы их отразить, звезды советуют вам уйти с головой в работу в начале года. А первый отдых запланировать аж на апрель-май. Летом и осенью удача будет то приходить, то уходить, однако неизменным останется одно - интуитивное чутье Раков. Научитесь прислушиваться к себе, ваши экстрасенсорные способности особенно обострятся в 2021 году. Последние пару-тройку месяцев Ракам лучше посвятить семье и дому.

Лев

У Львов год ожидается очень нервозный и непредсказуемый. Конечно, в этой веренице будут и приятные изменения. Именно за них и нужно держаться. Астрологи советуют помнить только все самое хорошее, чтобы позитивные мысли грели душу. Относительно спокойным и благоприятным периодом станет время с июля по ноябрь. В остальное время Львам стоит пристально следить за самочувствием, потому что могут возникать проблемы на фоне переутомления и переживаний. Также полезно почаще вспоминать о необходимости отдыха.

Дева

У Дев не самыми спокойными станут первые недели зимы. Возможны временные неурядицы в семье и в отношениях. Также будет снижена производительность на работе. Весной и летом не ожидается больших изменений, однако Девы могут сами устроить себе в это время перемены - например, сменить должность на более перспективную, сделать ремонт в доме или отправиться в путешествие. Можно смело тратить на себя и на свою семью крупные суммы денег. Осень и конец года станет очень важным временем.

Весы

Весам в 2021 году повезет в любви. Одиноким представителям данного знака будет гораздо проще искать вторую половинку из-за повышенного обаяния и харизмы. Стоит чаще знакомиться с людьми, но быть очень избирательными. Совсем не обязательно ждать неделями, чтобы оценить совместимость. В делах и в работе самым благоприятным временем для людей этого Знака можно считать апрель-май и август-сентябрь. В эти месяцы можно открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие покупки. В самом начале и в конце года полезно заниматься обучением, получением новых навыков.

Скорпион

Скорпионов ждет большой успех в любовной сфере. Особенно тех из них, у кого есть отношения или семья. Проведите год Быка с теми, кто может вам оказать поддержку во всем, к кому можно обратиться за советом или пожаловаться. Одиноким Скорпионам астрологи рекомендуют сфокусироваться на делах и работе, а отношения появятся сами собой. Не тратьте попытки на то, чтобы кому-то понравиться, будьте сами собой. В целом 2021 год будет весьма продуктивным и полезным для Скорпионов, но не гоняйтесь за двумя зайцами одновременно.

Стрелец

Стрельцам в 2021 году можно быть самими собой и не притворяться. Это идеальный год для любимых занятий и увлечений. Первая его половина пройдет под эгидой спокойной энергетики ночных светил, поэтому до середины лета можно заниматься тем, к чему лежит душа. Ближе к августу стоит перестать рисковать и действовать безрассудно. В конце лета и осенью Стрельцов ожидают некоторые неурядицы в финансах. Звезды станут непредсказуемыми, поэтому энергия этих людей будет утекать очень быстро. Нужно восстанавливать свою ауру и биополе. Ускорить процесс поможет своевременный отдых и релаксация.

Козерог

Начать 2021 год Козерогам стоит с очистки дома от негативной энергии. Это можно сделать посредством генеральной уборки, но лучше еще и выбросить ненужные вещи, старый хлам, освободить место для новых вещей. В целом это будет очень благоприятный год, особенно если не цепляться за прошлое и заботиться о своем здоровье. Не нужно себя корить за прошлые ошибки, анализировать старые промахи. К критике со стороны окружающих лучше относиться с оптимизмом или просто не реагировать на нее. Во второй половине года можно ждать приятных сюрпризов.

Водолей

Начать год Быка Водолеям стоит с борьбы против скептицизма и негатива. Отрицательные мысли будут притягивать проблемы самого разного масштаба, поэтому лучше думать лишь в позитивном ключе, воспринимая испытания судьбы как прекрасную возможность стать мудрее и сильнее. Стоит помнить, что мысли материальны, так что позитивный настрой обеспечит исполнение желаний. Начало года станет временем, когда можно разглядеть первые результаты проделанной ранее работы. В 2021 году придется встретиться с событиями, которые предстоит пережить впервые в жизни. В конце года можно будет заниматься юридическими делами, решением жилищных вопросов.

Рыбы

Рыбам стоит избегать недоброжелателей, ведь эти люди могут существенно испортить ваше настроение. Идите по пути созидания, а не разрушения в 2021-м, советуют астрологи. Ведь войны и конфликты очень энергозатратны, к тому же могут лишить вас удачи. Оставайтесь на позитивном настрое и следующий год станет для вас временем побед и грандиозных перемен в различных жизненных сферах. Вторая половина года прекрасно подойдет для путешествий и отпуска, любовных приключений.

Ранее украинский таролог Елена Саламандра также рассказала, что сулит ноябрь всем нам по картам Таро.

Также мы писали, какие знаки Зодиака добьются невероятных высот во второй половине октября.

Кроме того астрологи составили рейтинг лучших и худших мужей по знаку Зодиака.