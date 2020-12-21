Гороскоп Таро с 21 по 27 декабря всем знакам Зодиака: кого ждут большие перемены

Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака расскажет, кому особенная неделя с 21 по 27 декабря сулит большие жизненные перемены. Ведь в этот период нас ждет зимнее солнцестояние, а также завершальные дни трудного и полного испытаний 2020 года.

Таропрогнозом поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). Эксперт дала совет каждому знаку Зодиака, как правильно провести этот период.

Овен - карта Единорог. Девиз Овнов на этой неделе: "Хочу - значит, могу“! Шансов добиться желаемого будет немало, уверенность в собственных силах возрастет, так что период весьма многообещающий. Главное - подходить к решению поставленных задач основательно, не буксовать на месте и стараться не оставлять "хвосты" на потом (рискуете в них запутаться в самый разгар праздников). "Зеленый свет" зажегся - действуйте!

Телец - карта Достаточность. Тельцы на этой неделе, как говорится, получат по заслугам: кто-то достаточную меру вознаграждения, а кто-то - достаточную меру наказания. Никаких излишеств. Лишь то, что необходимо для жизни. Поэтому не удивляйтесь скромным результатам. А вот результаты в плане работы над собой по избавлению, например, от вредных привычек или страхов могут вас порадовать и облегчить жизнь! В конце концов, перефразируя профессора Преображенского, разруха начинается в головах.

Близнецы - карта Лотос. Эта неделя располагает к анализу накопленного опыта, подведению символических итогов и позволит сполна осознать ваши реальные возможности. Лучше делать это вдали от шумных компаний и вне незнакомых мест, дабы "вирус суеты" не отвлек от вдумчивой охоты за результатом! Только помните, Близнецы, что сейчас любое ваше действие способно практически моментально повлечь изменения. А изменения бывают разными, поэтому прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям и совести!

Рак - карта Чаша Грааля. Похоже, Раки на этой неделе будут задаваться не только философскими вопросами о том, наполовину чаша полна или наполовину пуста, но и отслеживать, чем - вином, в котором истина, или ядом - норовят наполнить их "бокал" и переполнить "чашу терпения" окружающие. Впрочем, критично придется оценивать не только окружающих, но и собственные идеи и поступки. Поэтому, прежде нежели "раз отрезать", не поленитесь "семь раз отмерить" - эта народная мудрость поможет свести все риски к минимуму.

Лев - карта Награда. У Львов намечается неделя получения даров и возможность удовлетворить едва ли не все свои насущные потребности. Только не забывайте, что не всегда вознаграждение эквивалентно достижению цели! Терпеливое движение "через тернии к звездам" тоже окупается с лихвой! Главное - двигайтесь с душой и не царапая небо короной!

Дева - карта Лебедь. Девы рискуют на этой неделе попасть в "серую зону". Не спешите пугаться! В этот период все лишнее отмирает и уходит в прошлое, освобождая место чему-то новому - пока, правда, неясному, неопределенному, слегка размытому как акварель... Но вы же хотели изменений? Встречайте их и расставляйте по ранжиру - это в ваших руках!

Весы - карта Крокодил. Весы, вы читали сказку Корнея Чуковского "Краденое солнце"? Увы, на этой неделе "крокодил солнце в небе проглотил", а в темноте, как известно, легко заблудиться. Поэтому отложите все важные дела и начинания до той поры, пока "ваше солнышко" не выкатится обратно на небо; ведите себя осторожно и терпеливо, не пытайтесь торопить события и постарайтесь не впасть в самоедство. Лучший выход - прожить эту неделю в "энергосберегающем режиме".

Скорпион - Светильник. Неделя легко может окрылить, вдохновить и соблазнить сонмом возможностей, однако не спешите хвататься за все и сразу, дорогие Скорпионы, - надорветесь или быстро разочаруетесь. Долгосрочные проекты вообще стоит отложить на потом и сосредоточиться исключительно на текущих краткосрочных задачах - на них вспышки вдохновения точно хватит!

Стрелец - карта Рог Изобилия. На Стрельцов может посыпаться, как из рога изобилия, "вагон возможностей" и "тележка обещаний", но, прежде чем ринуться в бой, критично взвесьте собственные опыт и возможности и умерьте амбиции - получить и унести все сразу не выйдет, и мир еще не лежит у ваших ног! Пока вы только посеяли зерно возможностей и, прежде чем собрать реальный урожай, придется за этим зерном ухаживать и "дозревать" самим!

Козерог - карта Орел. Козероги могут смело начинать на этой неделе масштабные проекты и принимать важные решения - перспективы обещают порадовать вас! Как писала Фазу Алиева, "Нет недоступной горы для Орла. И как бы гора не была высока, Орел залетел бы и за облака" - дерзайте! Кстати, если на этой неделе случатся внеплановые пертурбации, не тушуйтесь - они к лучшему!

Водолей - карта Труба. На этой неделе беритесь только за те дела, которые получится вершить в щадящем режиме - вероятен дефицит внутренних ресурсов, поэтому действуйте дозировано и осторожно. Попытки нахрапом взять ситуацию под контроль могут свести результаты всех предыдущих усилий к нулю и подорвать доверие окружающих к вам! Риск, конечно, дело благородное, но с распитием шампанского лучше подождать!

Рыбы - карта Роза Ветров. Полоса неопределенности заканчивается, и Рыбы могут спокойно начать "просеивать" ранее полученную информацию и разрабатывать новые стратегии. Правда, с оглядкой на обстоятельства - они пока могут связывать по рукам и ногам: вроде знаете, чего хотите и даже знаете кратчайший путь к цели, но... внешние факторы норовят заставить идти в обход, лавировать в и, наконец, вылавировать в нужном вам направлении!

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