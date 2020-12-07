Гороскоп Таро с 7 по 13 декабря для всех знаков Зодиака: кого накроет удачей

Гороскоп по картам Таро на период с 7 по 13 декабря для всех знаков Зодиака расскажет, на кого может свалиться настоящая удача в этот зимний период. Таролог назвала карту, которая в этом отрезке времени будет влиять на судьбу каждого из знаков.

Таропрогноз составила известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). Эксперт дала важный совет каждому знаку Зодиака, как добиться успеха в этот период.

Овен - Колесо Фортуны. Овны, наверняка слышали выражение, что в момент отчаяния Фортуна благоволит более наглым? Так вот, независимо от поворотов Колеса Фортуны, позвольте себе толику наглости - это поможет вписаться в крутой поворот, удовлетворить свои амбиции и добиться прогресса в давно пробуксовывавших планах!

Телец - Тройка Чаш. Тельцы, на этой неделе любовь наполнит ваши сосуды и усилит потенциал ваших возможностей. Не блокируйте свое эмоциональное "Я" - оно готово соблазнять и соблазняться и подарит много новых открытий! Кстати, подвиги совершать во имя любви не обязательно - вас ценят и без всяких подвигов!

Близнецы - Девятка Чаш. Близнецы, на этой неделе вам поможет не споткнуться о рифы судьбы вера в себя и свое предназначение, а любовь раздует паруса на пути к желанной цели. Поверьте, придумывать по утрам причину, чтобы подняться с постели вам не придется!

Рак - Семерка Чаш. Раки, прислушайтесь на этой неделе к себе - это поможет отделить зерна от плевел; аккуратно снять розовые очки, пока кто-то их не разбил прямо на вашем лице стеклышками внутрь, и, наконец, определиться с маршрутом следования! Только не берите в дорогу потрепанный чемодан прошлого - этот балласт вам сейчас ни к чему!

Лев - Королева Мечей. Львы, на этой неделе разбавьте свои амбиции и эпатаж простыми радостями - это поможет уравновесить эмоции и интеллект и разрешить любые жизненные дилеммы без кровопролитных войн! Простых решений в жизни и так мало, так зачем же все усугублять?

Дева - Правосудие. Девы, на этой неделе придется достать "весы справедливости", объективно взвесить все доводы рассудка и сердца и вынести, наконец, вердикт: быть или не быть? Иначе слепая Фемида расставит все по своим местам и на свое усмотрение. А ее решение вам едва ли удастся обжаловать!

Весы - Луна. Весы, если вы не уверены в выборе дальнейшего направления, прислушайтесь к своей интуиции - она поможет избрать лучший для вас путь! А вот на советы со стороны полагаться сейчас не рекомендуется. Учитесь доверять себе в каждый, даже самый смутный, момент жизни!

Скорпион - Рыцарь Чаш. Скорпионы, на этой неделе вы рискуете угодить в любовные сети и, вместо благородного рыцаря в сверкающих доспехах, нарваться на беспринципного Дон Жуана! В общем, верьте, да оглядывайтесь, как говорил Алексей Николаевич Толстой!

Стрелец - Туз Пентаклей. Стрельцы, эта неделя благоприятна для новых начинаний, реализации долго вынашиваемых планов и пополнения казны! Семена удачи вот-вот взойдут! А вот эмоциональные вопросы лучше отложить на потом - время для ответов на них еще не пришло!

Козерог - Рыцарь Мечей. Козероги, промедление может быть смерти подобно, так что, на этой неделе готовьтесь "рубить с плеча", разрешая свалившиеся на вас жизненные дилеммы! Ну и не забывайте наслаждаться моментом и усваивать важные уроки буквально набегу. Неделя ожидается динамичная!

Водолей - Восьмерка Жезлов. Водолеи, настало время волевых поступков! Придумать лестницу, чтобы забраться по ней наверх несложно. Гораздо сложнее, взбираясь на свой "эверест" или отстаивая свои интересы, проявить дипломатичность. Поверьте, по головам тоже можно ходить аккуратно!

Рыбы - Паж Жезлов. Рыбы, попрощайтесь, наконец с "дамой в черном" и откройте свое сердце жизни! Быть счастливым, это не страшно. Гораздо страшнее смотреть на мир сквозь черные очки меланхолии и гасить на корню свои эмоциональные порывы. А на этой неделе эмоции - ваш самый ценный ресурс!

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