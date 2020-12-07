Гороскоп Таро з 7 по 13 грудня для всіх знаків Зодіаку: кого накриє удачею

Гороскоп по картах Таро на період з 7 по 13 грудня для всіх знаків Зодіаку розповість, на кого може звалитися справжня удача в цей зимовий період. Таролог назвала карту, яка в цьому відрізку часу буде впливати на долю кожного зі знаків.

Таропрогноз склала відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс). Експерт дала важливу пораду кожному знаку Зодіаку, як домогтися успіху в цей період.

Овен - Колесо Фортуни. Овни, напевно, чули вислів, що в момент відчаю Фортуна прихильна до більш нахабних? Так от, незалежно від поворотів Колеса Фортуни, дозвольте собі дещицю нахабства - це допоможе вписатися в крутий поворот, задовольнити свої амбіції і домогтися прогресу в давно застоялих планах!

Телець - Трійка Чаш. Тельці, на цьому тижні любов наповнить ваші судини і посилить потенціал ваших можливостей. Не блокуйте своє емоційне "Я" - воно готове спокушати і спокушатися і подарує багато нових відкриттів! До речі, здійснювати подвиги в ім'я кохання не обов'язково - вас цінують і без всяких подвигів!

Близнюки - Дев'ятка Чаш. Близнюки, на цьому тижні вам допоможе не спіткнутися об рифи долі віра в себе і своє призначення, а любов роздує вітрила на шляху до бажаної мети. Повірте, придумувати вранці причину, щоб піднятися з ліжка вам не доведеться!

Рак - Сімка Чаш. Раки, прислухайтеся на цьому тижні до себе - це допоможе відокремити зерна від полови; акуратно зняти рожеві окуляри, поки хтось їх не розбив прямо на вашому обличчі скельцями всередину, і, нарешті, визначитися з маршрутом прямування! Тільки не беріть у дорогу пошарпану валізу минулого - цей баласт вам зараз ні до чого!

Лев - Королева Мечів. Леви, на цьому тижні розбавте свої амбіції і епатаж простими радощами - це допоможе зрівноважити емоції та інтелект і вирішити будь-які життєві дилеми без кровопролитних воєн! Простих рішень у житті і так мало, так навіщо ж все ускладнювати?

Діва - Правосуддя. Діви, на цьому тижні доведеться дістати "терези справедливості", об'єктивно зважити всі доводи розуму і серця і винести, нарешті, вердикт: бути чи не бути? Інакше сліпа Феміда розставить все по своїх місцях і на свій розсуд. А її рішення вам навряд чи вдасться оскаржити!

Терези - Місяць. Терези, якщо ви не впевнені у виборі подальшого напрямку, прислухайтеся до своєї інтуїції - вона допоможе обрати кращий для вас шлях! А ось на поради з боку покладатися зараз не рекомендується. Вчіться довіряти собі кожен, навіть самий невиразний, момент життя!

Скорпіон - Лицар Чаш. Скорпіони, на цьому тижні ви ризикуєте потрапити в любовні тенета і, замість благородного лицаря в сяючих обладунках, нарватися на безпринципного Дон Жуана! Загалом, вірте, та озирайтеся, як говорив Олексій Миколайович Толстой!

Стрілець - Туз Пентаклей. Стрільці, цей тиждень сприятливий для нових починань, реалізації довго виношуваних планів і поповнення скарбниці! Насіння удачі ось-ось зійде! А ось емоційні питання краще відкласти на потім - час для відповідей на них ще не настав!

Козеріг - Лицар Мечів. Козероги, зволікання може бути смерть, тому що, на цьому тижні готуйтеся "рубати з плеча", вирішуючи життєві дилеми! Ну і не забувайте насолоджуватися моментом і засвоювати важливі уроки буквально набігу. Тиждень очікується динамічний!

Водолій - Вісімка Жезлів. Водолії, настав час вольових вчинків! Придумати сходи, щоб забратися ними нагору нескладно. Набагато складніше, піднімаючись на свій "еверест" або відстоюючи свої інтереси, виявити дипломатичність. Повірте, по головах теж можна ходити акуратно!

Риби - Паж Жезлів. Риби, попрощайтеся, нарешті з "дамою в чорному" і відкрийте своє серце життю! Бути щасливим, це не страшно. Набагато страшніше дивитися на світ крізь чорні окуляри меланхолії і гасити на корені свої емоційні пориви. А на цьому тижні емоції - ваш найцінніший ресурс!

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