Гороскоп Таро всем знакам Зодиака с 28 декабря по 3 января: у кого круто перевернется жизнь

Гороскоп Таро с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года расскажет всем знакам Зодиака, к каким судьбоносным поворотам и крутым жизненным переменам им следует готовиться в эти дни.

Таропрогнозом поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). Эксперт рассказала о том, как каждому знаку Зодиаку войти в этот поворотный этап жизни.

Овен - карта Мужчина. Неделя потребует от Овнов проявления воли, решительности, настойчивости - ведь вам предстоит сыграть роль "стержня" в разворачивающихся ситуациях, активно включаться во внешние процессы и твердой мужской рукой прокладывать на карте желаемый курс. Эмоции лучше оставить на потом - как говорил герой Аль Пачино, они мешают думать. А голова на этой неделе нужна вам, дорогие Овны, ясная!

Телец - карта Лиса. Дорогие Тельцы, вам знаком фразеологизм "держать нос по ветру"? На этой неделе он - ваш девиз! Только полагаясь на свое чутье, вы сумеете с наибольшей выгодой лавировать в бурлящем потоке событий и не угодить в западню. Недаром Гораций советовал изучать характер друга, дабы не возненавидеть его!

Близнецы - карта Совы. Близнецам предстоит неделя, наполненная суетой и философскими размышлениями на тему выбранного пути и места в жизни. Нотки экзистенциального кризиса легко могут выбить из привычного ритма и расшатать ранее облюбованную "ветку". Но... У птицы два крыла, верно? И, если на одном из них ютится опасность, то на другом - благоприятная возможность!

Рак - карта Развилка. Для Раков на этой неделе будет актуальна тема выбора. С шахматами знакомы? Если да, отлично! Оказавшись перед символической развилкой и используя самый полезный шахматный ход - цугцванг, сможете вдумчиво вчитаться в надписи на указателях и избежать "поворота не туда"!

Лев - карта Медведь. Для Львов неделя обещает пройти удачно и даже свести их с высоким покровителем. Главное - не начать раньше времени делить шкуру неубитого медведя, иначе рискуете потерять свою! Лучше полагаться на собственные ресурсы и тогда не придется "платить мзду" за взятие новой высоты или "отлеживаться в берлоге" до весны.

Дева - карта Рыбы. На этой неделе Девы будут чувствовать себя как рыба в воде. Вопрос, в какой - мутной от поднятых со дна души сомнений и страхов, или прозрачной от осознания своих истинных желаний и потребностей? Среда обитания на ближайших семь дней, как и улов, целиком и полностью зависят от вас, дорогие Девы. Недаром народная мудрость гласит, что рыба гниет с головы...

Весы - карта Собака. Для Весов лейтмотив недели - тема дружбы и преданности. И, если придется взвешивать на чаше весов, кто друг, а кто враг, обязательно вспомните слова из песни о собаке, которая "бывает кусачей только от жизни собачьей".

Скорпион - карта Крысы. Скорпионов события недели могут фрустрировать чредой несбывшихся ожиданий, незапланированных трат и утратой позиций. С другой стороны, порой, крушение корабля не грех и сымитировать - разбегутся все крысы! А вот после символической дератизации можете смело приступать к важным делам!

Стрелец - карта Сердце. Стрельцов, похоже, на этой неделе затянет в водоворот любви и сердечных переживаний! Постарайтесь все же не утонуть в эмпатии - эмоциональная вовлеченность, это, конечно, хорошо, но потом не удивляйтесь, что чувствуете себя выжатыми. Повремените распахивать душу - могут наплевать!

Козерог - карта Дерево. Самое время, дорогие Козероги, вспомнить о корнях - именно они помогают выстоять в самую сильную бурю! Поливайте свои корни от души добрыми мыслями и словами, как советовал Саша Крамар, и Древо ваших надежд зацветет по весне буйным цветом!

Водолей - карта Аисты. Жан Кристоф Гранже писал, что аисты наделены врожденным инстинктом миграции и затевают перелет не ради или из-за чего-то, а просто потому что приходит время улетать... Дорогие Водолеи, эта неделя отлично подходит для отпускания "птенцов из гнезда" и освоения новых "земель" - ангел-хранитель опекает вас!

Рыбы - карта Клевер. Для Рыб неделя прозвучит в оптимистичной тональности и подарит немало возможностей "вытянуть" из барабана событийки свой счастливый билет! Главное - используйте выигрыш с умом. Так, чтобы им можно было воспользоваться и завтра, и год спустя!

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