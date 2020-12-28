Гороскоп Таро всім знакам Зодіаку з 28 грудня по 3 січня: у кого круто перевернеться життя

Гороскоп Таро з 28 грудня 2020 по 3 січня 2021 року розкаже всім знакам Зодіаку, до яких доленосних поворотів і крутих життєвих змін їм слід готуватися в ці дні.

Таропрогнозом поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс). Експерт розповіла про те, як кожному знаку Зодіаку увійти в цей поворотний етап життя.

Овен - карта Чоловік. Тиждень зажадає від Овнів прояви волі, рішучості, наполегливості, адже вам належить зіграти роль "стрижня" в різних ситуаціях, активно включатися в зовнішні процеси і твердою чоловічою рукою прокладати на карті бажаний курс. Емоції краще залишити на потім - як казав герой Аль Пачіно, вони заважають думати. А голова на цьому тижні потрібна вам, дорогі Овни, ясна!

Телець - карта Лисиця. Дорогі Тельці, вам знайомий фразеологізм "тримати ніс за вітром"? На цьому тижні він - ваш девіз! Тільки покладаючись на своє чуття, ви зумієте з найбільшою вигодою лавірувати в бурхливому потоці подій та не потрапити в пастку. Недарма Горацій радив вивчати характер друга, щоб не зненавидіти його!

Близнюки - карта Сови. Близнюкам випаде тиждень, наповнений суєтою і філософськими роздумами на тему обраного шляху і місця в житті. Нотки екзистенціальної кризи легко можуть вибити із звичного ритму і розхитати раніше облюбовану "гілку". Але... У птаха два крила, вірно? І, якщо на одному з них тулиться небезпека, то на іншому - сприятлива можливість!

Рак - карта Розвилка. Для Раків на цьому тижні буде актуальна тема вибору. З шахами знайомі? Якщо так, відмінно! Опинившись перед символічною розвилкою і використовуючи найкорисніший шаховий хід - цугцванг, зможете вдумливо вчитатися в написи на покажчиках і уникнути "повороту не туди"!

Лев - карта Ведмідь. Для Лева тиждень обіцяє пройти вдало і навіть звести їх з високим покровителем. Головне - не почати завчасно ділити шкуру невбитого ведмедя, інакше ризикуєте втратити свою! Краще покладатися на власні ресурси і тоді не доведеться "платити мзду" за взяття нової висоти або "відлежуватися в барлозі" до весни.

Діва - карта Риби. На цьому тижні Діви будуть відчувати себе як риба у воді. Питання, в якій - каламутній від піднятих з дна душі сумнівів і страхів, або прозорій від усвідомлення своїх справжніх бажань та потреб? Середовище проживання на найближчих сім днів, як і улов, цілком і повністю залежать від вас, дорогі Діви. Недарма народна мудрість каже, що риба гниє з голови...

Терези - карта Собака. Для Терезів лейтмотив тижня - тема дружби і відданості. І, якщо доведеться зважувати на чаші терезів, хто друг, а хто ворог, обов'язково згадайте слова з пісні про собаку, яка "буває кусючою тільки від життя собачого".

Скорпіон - карта Щура. Скорпіонів події тижня можуть фруструвати низкою нездійснених очікувань, незапланованих витрат та втратою позицій. З іншого боку, часом, крах корабля не гріх і зімітувати - розбіжаться всі щури! А ось після символічної дератизації можете сміливо приступати до важливих справ!

Стрілець - карта Серце. Стрільців, схоже, на цьому тижні затягне у вир любові і сердечних переживань! Постарайтеся все ж не потонути в емпатії - емоційна залученість, це, звичайно, добре, але потім не дивуйтеся, що відчуваєте себе вичавленим. Зачекаєте розорювати душу - можуть наплювати!

Козеріг - карта Дерево. Саме час, дорогі Козероги, згадати про коріння - саме воно допомагає вистояти в найсильнішу бурю! Поливайте своє коріння від душі добрими думками і словами, як радив Саша Крамар, і Древо ваших надій зацвіте по весні буйним цвітом!

Водолій - карта Лелеки. Жан Крістоф Гранже писав, що лелеки наділені вродженим інстинктом міграції і затівають переліт не заради або через щось, а просто тому, що приходить час відлітати... Дорогі Водолії, цей тиждень відмінно підходить для відпускання "пташенят з гнізда" і освоєння нових "земель" - ангел-охоронець оберігає вас!

Риби - карта Конюшина. Для Риб тиждень прозвучить в оптимістичній тональності і подарує чимало можливостей "витягнути" з барабана подієвості свій щасливий квиток! Головне - використовуйте виграш з розумом. Так, щоб ним можна було скористатися і завтра, і через рік!

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку збагатяться в рік Білого металевого Бика.

Крім того, знаменитий український астролог Аріна Артуровна розповіла, про грандіозну подію, яка відбудеться в грудні і буде впливати на життя багатьох поколінь.