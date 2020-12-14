Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 14 по 20 декабря: кого ждут большие перемены

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 декабря подскажет, для кого этот период принесет перемены, кому придется туго, а на кого свалится удача и везение.

Прогнозом на неделю по картам Таро с нами поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). Эксперт дала совет каждому знаку Зодиака, как правильно справиться с невзгодами в этот период.

Овен - карта Мать. Неделя ожидается спокойной, без каких-либо эмоциональных потрясений, но щедрой на приятные повседневные хлопоты. Постарайтесь, чтобы быт не затянул вас в омут с головой, найдите время на своих близких - они нуждаются в вашем участии и тепле. Однако не забывайте и о себе: следуйте своим чувствам и воспринимайте все происходящее ровно, без резких всплесков. Конец недели позволит многим Овнам обрести желаемое и укрепить родственные связи.

Телец - карта Эго. Неделя порадует приливом сил, уверенностью в себе и определит каждого на свое место. Девиз Тельцов на этой неделе: "пришел, увидел, победил" или "вижу цель, не вижу препятствий!" Так что, занимайтесь любимым делом, реализуйте свой творческий потенциал, блистайте, но... Но не поддавайтесь гордыне, тщеславию и сомнениям в успехе. И тогда к концу недели сполна насладитесь результатами.

Близнецы - карта Забота. Неделя может выдаться хлопотной и держать Тельцов в режиме "боевой готовности" - окружающие ждут от вас помощи, заботы и опеки, поэтому расчехляйте свой альтруизм и, поверьте, ваши добрые дела окупятся сторицей. Только постарайтесь не переиграть в "Мать Терезу" и ненароком не задушить чьи-то теплые чувства. Мера хороша даже в благих намерениях!

Рак - карта Бесчувственные люди. Неделю едва ли назовешь легкой - Раки могут быть втянуты в грязные пересуды, попасться на язык сплетникам, оказаться втянутыми в авантюру или сами с упоением заняться навешиванием ярлыков и попытаться самоутвердиться за чей-то счет, прикрываясь благими намерениями. В такой атмосфере не стоит предпринимать ничего серьезного и принимать важных решений. Переждите непогоду в "домике" - целее и чище будете!

Лев - карта Обман. На этой неделе у Львов превалирует настроение авантюризма и надежды на пресловутый "авось". Увы, перехитрить мир и поймать золотую рыбку в мутной воде чревато "пирровой победой". Перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, Львов обмануть сейчас не трудно - они сами обманываться рады. В общем, постарайтесь не угодить на удочку собственной самоуверенности и алчности, дорогие Львы!

Дева - карта Ложный нимб. На этой неделе взгляды и желания Дев могут меняться со скоростью неистовых ветров Новой Зеландии, причем диаметрально! С одной стороны, непонимание себя может сбивать с намеченного курса; с другой, - лицемерие окружающих, норовящих подтасовать факты и заманить лестью в ловушку. Полагайтесь на свою интуицию, Девы, ибо логически отличить правду от лжи будет трудно. Конец недели порадует поистине странными итогами...

Весы - карта Вызов. Неделя может пробудить в Весах бунтарский дух. Постарайтесь "назло кондуктору не ходить пешком" - на небе собрались грозовые тучи! Так что, вместо ленточки победителя рискуете "промочить ноги" и заработать больничный бюллетень. Сейчас полезнее не воевать с миром, а сосредоточиться на себе и своем психоэмоциональном состоянии - оно, ох, как нестабильно и может привести к непредсказуемым последствиям!

Скорпион - карта Напасть. Ожидается неделя с привкусом меланхолии и необходимостью принятия тягостных обязательств, которые придется либо выполнять через не хочу, либо эти обязательства повиснут пудовой гирей на ваших ногах и не позволят двигаться вперед. Как говорится, жениться или выйти замуж не напасть, да как бы потом не пропасть!

Стрелец - карта Восстановление. Стрельцам предстоит неделя "ничегонеделанья" - период, когда можно позволить себе расслабиться и, наблюдая со стороны за ходом событий, спокойно проанализировать минувший год, свои успехи и оплошности и, наконец, восстановиться. Восстановиться перед рывком вперед. Тем более, к концу недели ожидается попутный ветер!

Козерог - карта Золотая девочка. Рефлексивная тональность недели может сподвигнуть Козерогов к самокопанию, попыткам примирить внутри себя диаметрально противоположные мысли и чувства и задуматься о самооценке. Только не пытайтесь повысить свою ценность в глазах окружающих, соревнуясь с ними и идя их путем - проиграете! Ум и сердце должны петь в унисон, и тогда вы непременно отыщите свой собственный путь и удовлетворитесь результатами недели.

Водолей - карта Привязка. Эта неделя располагает к накопительству, но легко может превратить Водолеев в ненасытных "плюшкиных", которые, вместо наслаждения накопленными богатствами стали рабами "золотого тельца". Опасаетесь "черного дня"? Просто будьте практичными и это легко поможет сохранить ваш материальный статус, а к концу недели сделать вполне удачные инвестиции!

Рыбы - карта Чаша Грааля. Неделя щедра на озарения, инсайты, осознания, но... Будьте критичны, ибо их легко перепутать с иллюзиями, особенно в пылу погони за идеалом! Опирайтесь на реальность, дорогие Рыбы, и тогда вместо Чаши Грааля не придется испить кубок яда! Кстати, чем окажется наполненной ваша "чаша" к концу недели, целиком и полностью зависит от вас!

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