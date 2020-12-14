Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 грудня: кого чекають великі зміни

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 грудня підкаже, для кого цей період принесе зміни, кому доведеться туго, а на кого впаде удача і везіння.

Прогнозом на тиждень по картах Таро з нами поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс). Експерт дала пораду кожному знаку Зодіаку, як правильно впоратися з негараздами в цей період.

Овен - карта Мати. Тиждень очікується спокійним, без будь-яких емоційних потрясінь, але щедрим на приємні повсякденні клопоти. Постарайтеся, щоб побут не затягнув вас у вир з головою, знайдіть час на своїх близьких - вони потребують вашої участі і теплі. Проте не забувайте і про себе: слідуйте своїм почуттям і сприймайте все, що відбувається рівно, без різких сплесків. Кінець тижня дозволить багатьом Овнам знайти бажане і зміцнити родинні зв'язки.

Телець - карта Его. Тиждень порадує припливом сил, упевненістю в собі і визначить кожного на своє місце. Девіз Тельців на цьому тижні: "прийшов, побачив, переміг" або "бачу ціль, не бачу перешкод!" Так що, займайтеся улюбленою справою, реалізуйте свій творчий потенціал, сяйте, але... Але не піддавайтеся гордині, марнославству і сумнівам в успіху. І тоді до кінця тижня сповна насолодитеся результатами.

Близнюки - карта Турбота. Тиждень може видатися клопітким і тримати Тельців в режимі "бойової готовності" - оточуючі чекають від вас допомоги, турботи і опіки, тому проявляйте свій альтруїзм і, повірте, ваші добрі справи окупляться сторицею. Тільки постарайтеся не переграти в "Матір Терезу" і ненароком не задушити чиїсь теплі почуття. Міра хороша навіть у благих намірах!

Рак - карта Бездушні люди. Тиждень навряд чи назвеш легким - Раки можуть бути втягнуті в брудні пересуди, попастися на язик пліткарям, опинитися втягнутими в авантюру або самі з захватом зайнятися навішуванням ярликів і спробувати самоствердитися за чийсь рахунок, прикриваючись благими намірами. В такій атмосфері не варто робити нічого серйозного і приймати важливих рішень. Перечекайте негоду в "будиночку" - ціліше і чистіше будете!

Лев - карта Обман. На цьому тижні у Левів переважає настрій авантюризму і надії на горезвісний "авось". На жаль, перехитрити світ і зловити золоту рибку в каламутній воді загрожує "пірровою перемогою". Перефразовуючи Олександра Сергійовича Пушкіна, Левів обдурити зараз не важко - вони самі обманюватися раді. Загалом, постарайтеся не потрапити на вудку власної самовпевненості і жадібності, дорогі Леви!

Діва - карта Помилковий німб. На цьому тижні погляди і бажання Дів можуть змінюватися зі швидкістю шалених вітрів Нової Зеландії, причому діаметрально! З одного боку, нерозуміння себе може збити з наміченого курсу; з іншого, - лицемірство оточуючих, що намагаються підтасувати факти і заманити лестощами в пастку. Покладайтеся на свою інтуїцію, Діви, бо логічно відрізнити правду від брехні буде важко. Кінець тижня порадує воістину дивними підсумками...

Терези - карта Виклик. Тиждень може пробудити у Терезах бунтарський дух. Постарайтеся "на зло кондуктору не ходити пішки" - на небі зібралися грозові хмари! Так що, замість стрічки переможця ризикуєте "промочити ноги" і заробити лікарняний бюлетень. Зараз корисніше не воювати зі світом, а зосередитися на собі і своєму психоемоційному стані - він, ох, який нестабільний і може призвести до непередбачуваних наслідків!

Скорпіон - карта Напасті. Очікується тиждень з присмаком меланхолії і необхідністю прийняття обтяжливих зобов'язань, які доведеться або виконувати через не хочу, або ці зобов'язання повиснуть пудовою гирею на ногах і не дозволять рухатися вперед. Як говориться, одружитися або вийти заміж не напасть, як би потім не пропасти!

Стрілець - карта Відновлення. Стрільцям випаде тиждень "нічогонероблення" - період, коли можна дозволити собі розслабитися і, спостерігаючи з боку за ходом подій, спокійно проаналізувати минулий рік, свої успіхи і помилки і, нарешті, відновитися. Відновитися перед ривком вперед. Тим більш, до кінця тижня очікується попутний вітер!

Козеріг - карта Золота дівчинка. Рефлексивна тональність тижня може спонукати Козерогів до самокопання, спроб примирити всередині себе діаметрально протилежні думки і почуття і задуматися про самооцінку. Тільки не намагайтеся підвищити свою цінність в очах оточуючих, змагаючись з ними і йдучи їхнім шляхом - програєте! Розум і серце повинні співати в унісон, і тоді ви неодмінно знайдете свій власний шлях і задовольнитеся результатами тижня.

Водолій - карта Прив'язка. Цей тиждень сприяє до накопичення, але легко може перетворити Водоліїв в ненаситних "плюшкіних", які, замість насолоди накопиченими багатствами стали рабами "золотого тільця". Побоюєтеся "чорного дня"? Просто будьте практичними і це легко допоможе зберегти ваш матеріальний статус, а до кінця тижня зробити цілком вдалі інвестиції!

Риби - карта Чаша Грааля. Тиждень щедрий на осяяння, інсайти, усвідомлення, але... Будьте критичні, бо їх легко переплутати з ілюзіями, особливо в запалі погоні за ідеалом! Спирайтеся на реальність, дорогі Риби, і тоді замість Чаші Грааля не доведеться випити кубок отрути! До речі, чим виявиться наповненою ваша "чаша" до кінця тижня, цілком і повністю залежить від вас!

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