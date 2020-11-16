Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 16 по 22 ноября: на кого свалится удача

Гороскоп по картам Таро на неделю с 15 по 22 ноября для всех знаков Зодиака расскажет, кому в этот период повезет больше всех, а кому нужно быть осторожнее, чтобы не наломать дров в своей жизни.

Известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис) составила таропрогноз, рассказав, какая карта будет управлять жизнью каждого из знаков Зодиака.

Овен - Король Камней - неделя ожидается динамичная в плане переоценки, казалось бы незыблемых, ценностей; решения финансовых вопросов и профессиональных задач. Если вам удастся сохранить себя от внешних воздействий и под шквалом критики удержать ранее отвоеванные позиции, эта неделя вознаградит массой приятных бонусов и надежным союзником на пути к успеху.

Телец - Девятка Чаш - неделя не сулит головокружительных возможностей, зато располагает к подведению итогов и экологичному использованию продуктов предыдущих усилий. Циничный и материальный мир устроит вам проверку на щедрость, поэтому не скупитесь на помощь тем, кто переживает трудные времена - ваша доброта и человечность вернутся сторицей и даст здоровые семена будущего.

Близнецы - Десятка Стрел - если вы еще не определили цель, поспешите это сделать! Неделя благоволит тем из вас, кто отринул нерешительность и готов к получению нового опыта. Но помните, что "теория без практики суха" и не спешите списывать со счетов старые проверенные временем способы или отмахиваться от советов умудренных сединами стариков!

Рак - Четверка Стрел - позвольте себе отдых и качественный сон! Пусть тайм-аут будет краткосрочным, но он остро необходим. Иначе рискуете надолго застрять под завалами стресса или выгореть эмоционально дотла. А у вас под конец года скопилось столько важных дел, реализация которых возможна лишь в состоянии внутреннего баланса и хорошей физической форме.

Лев - Лесничий - на этой неделе вас ждет столкновение с неизбежными истинами, и вам придется оперативно искать внутри себя ту точку равновесия, с которой вы сможете двигаться дальше со спокойствием и уверенностью. Решать проблемы "на излом" или брать кого-то "на измор" сейчас не лучшая идея! Физические силы сейчас в дефиците, поэтому полагайтесь на свой ум и интуицию.

Дева - Четверка Луков - неделя позволит расслабиться и насладиться плодами ранних трудов и достижений. По возможности проведите это время в кругу семьи или близких - обмен эмоциями, энергиями придаст вам сил, оживит вашу решимость и вдохновит на взятие новых высот. А впереди у вас череда больших и маленьких "эверестов"!

Весы - Туз Стрел - Вселенная готова принять ваш запрос! Только потрудитесь сформулировать его максимально четко и экологично, дабы потом не пришлось испугаться собственных желаний. От того, насколько ясна ваша цель, зависит и путь к ней, дорогие Весы. Посему прекращайте раскачиваться и стрелка компаса выведет вас на нужную тропу!

Скорпион - Шестерка Чаш - судя по всему, вас ждет неделя саморефлексии. Откладывать в долгий ящик попытки разобраться в себе больше не выйдет! Пора понять, что не мысли контролируют вас, а вы их! Посмотреть на себя со стороны, избавившись от розовых очков (пока они не разбились стеклами внутрь) и подружиться со своей теневой стороной личности - пора превращать яд в целебную микстуру!

Стрелец - Рыцарь Чаш - неделя располагает к раскрытию собственного потенциала и обостряет чувственное восприятие до предела. Ваше обаяние, эмоциональная убедительность и искренность чувственных проявлений способны обезоружить самого лютого противника и открыть перед вами любые двери. Время плыть вверх по течению навстречу вашим любимым приключениям и с открытым сердцем, дорогие Стрельцы!

Козерог - Провидец - знакомо фрейдовское выражение о тайном, которое превращается в невроз? Похоже, эта неделя решила избавить вас от невроза и рассеять пелену неопределенности, вывалив из шкафов всех скелетов. Постарайтесь воспринять этот "клининг" с олимпийским спокойствием и извлечь из открывшейся, пусть и горькой, правды урок. Шоковая терапия - тоже терапия.

Водолей - Пятерка Камней - неделя приготовила аттракцион из испытаний и суровых вызовов, вознамерившись проверить на прочность ваш внутренний стержень, дорогие Водолеи. От того, сколь достойно вы пройдете все "низкие" жизненные точки на данном этапе, зависит ваш будущий "иммунитет" от жизненных невзгод. Экзамен на прочность неизбежен. Не завалите его, дабы не остаться на "второй год"...

Рыбы - Двойка Камней - на этой неделе вам, дорогие Рыбы, придется не просто отстаивать свою территорию, но и отвоевывать новые позиции. Разумеется, если вы хотите сдвинуться с "мертвой точки" и выиграть у Судьбы этот раунд. Сохраняйте равновесие, хорошо изучите маршруты, будьте последовательны и во что бы то ни стало сохраните оптимистичный настрой и веру в себя! Совсем скоро вы вновь почувствуете себя как рыба в воде!

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