Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 16 по 22 листопада: на кого впаде удача

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 15 по 22 листопада для всіх знаків Зодіаку розкаже, кому в цей період пощастить більше всіх, а кому потрібно бути обережніше, щоб не наламати дров у своєму житті.

Відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс) склала таропрогноз, розповівши, яка карта буде керувати життям кожного із знаків Зодіаку.

Овен - Король Каменів - тиждень очікується динамічним в плані переоцінки, здавалося б, непорушних, цінностей; розв'язання фінансових питань і професійних завдань. Якщо вам вдасться вберегти себе від зовнішніх впливів і під шквалом критики утримати раніше відвойовані позиції, цей тиждень винагородить масою приємних бонусів і надійним союзником на шляху до успіху.

Телець - Дев'ятка Чаш - тиждень не обіцяє запаморочливих можливостей, зате сприяє підбиттю підсумків і використанню продуктів попередніх зусиль. Цинічний і матеріальний світ влаштує вам перевірку на щедрість, тому не скупіться на допомогу тим, хто переживає важкі часи - ваша доброта і людяність повернуться сторицею і дадуть здорове насіння майбутнього.

Близнюки - Десятка Стріл - якщо ви ще не визначили мету, поспішайте це зробити! Тиждень благоволить тим з вас, хто відкинув нерішучість і готовий до отримання нового досвіду. Але пам'ятайте, що "теорія без практики суха" і не поспішайте списувати з рахунків старі перевірені часом способи чи відмахуватися від порад навчених сивиною старих!

Рак - Четвірка Стріл - дозвольте собі відпочинок і якісний сон! Нехай тайм-аут буде короткостроковим, але він гостро необхідний. Інакше ризикуєте надовго застрягти під завалами стресу або вигоріти емоційно вщент. А у вас під кінець року накопичилося стільки важливих справ, реалізація яких можлива лише у стані внутрішнього балансу і хорошій фізичній формі.

Лев - Лісничий - на цьому тижні вас чекає зіткнення з неминучими істинами, і вам доведеться оперативно шукати всередині себе ту точку рівноваги, з якою ви зможете рухатися далі зі спокоєм і впевненістю. Вирішувати проблеми "на злам" або брати когось "змором" зараз не найкраща ідея! Фізичні сили зараз в дефіциті, тому покладайтеся на свій розум та інтуїцію.

Діва - Четвірка Луків - тиждень дозволить розслабитися і насолодитися плодами ранніх праць і досягнень. По можливості проведіть цей час в колі сім'ї чи близьких - обмін емоціями, енергіями додасть вам сил, пожвавить вашу рішучість і надихне на взяття нових висот. А попереду у вас низка великих і маленьких "еверестів"!

Терези - Туз Стріл - Всесвіт готовий прийняти ваш запит! Тільки потрудіться сформулювати його максимально чітко і екологічно, щоб потім не довелося злякатися власних бажань. Від того, наскільки зрозуміла ваша мета, залежить і шлях до неї, дорогі Терези. Тому припиняйте розгойдуватися і стрілка компаса виведе вас на потрібну стежку!

Скорпіон - Шістка Чаш - судячи з усього, вас чекає тиждень саморефлексії. Відкладати в довгий ящик спроби розібратися у собі більше не вийде! Пора зрозуміти, що не думки контролюють вас, а ви їх! Подивитися на себе збоку, позбувшись від рожевих окулярів (поки вони не розбилися склом всередину) і подружитися зі своєю тіньовою стороною особистості - час перетворювати отруту в цілющу мікстуру!

Стрілець - Лицар Чаш - тиждень розташовує до розкриття власного потенціалу і загострює чуттєве сприйняття до межі. Ваша чарівність, емоційна переконливість і щирість чуттєвих проявів здатні обеззброїти найлютішого противника і відкрити перед вами будь-які двері. Час плисти вгору за течією назустріч вашим улюбленим пригодам і з відкритим серцем, дорогі Стрільці!

Козеріг - Провидець - знайомий фрейдівський вислів про таємне, яке перетворюється в невроз? Схоже, цей тиждень вирішив позбавити вас від неврозу і розсіяти заскалки невизначеності, виваливши з шаф всіх скелетів. Постарайтеся сприйняти цей "клінінг" з олімпійським спокоєм і витягти з правди, що відкрилася, хай і гіркий, але урок. Шокова терапія - теж терапія.

Водолій - П'ятірка Каменів - тиждень приготував атракціон з суворих випробувань і викликів, маючи намір перевірити на міцність ваш внутрішній стрижень, дорогі Водолії. Від того, наскільки гідно ви пройдете всі "низькі" життєві точки на даному етапі, залежить ваш майбутній "імунітет" від життєвих негараздів. Іспит на міцність неминучий. Не заваліть його, щоб не залишитися на другий рік"...

Риби - Двійка Каміння - на цьому тижні вам, дорогі Риби, доведеться не просто відстоювати свою територію, але і відвойовувати нові позиції. Звісно, якщо ви хочете зрушити з "мертвої точки" і виграти у Долі цей раунд. Зберігайте рівновагу, добре вивчіть маршрут, будьте послідовні, зберігайте оптимістичний настрій і віру в себе! Зовсім скоро ви знову відчуєте себе як риба у воді!

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