Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кого скоро накроет удачей

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 5 по 10 января расскажет, кому повезет уже очень скоро. Таролог назвала карту, которая выпала для каждого из них и поможет им правильно прожить этот отрезок времени.

Тароскопом на неделю по картам Таро с нами поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). Специалист дала ценный жизненный совет каждому из них.

Овен - Паж Чаш. На этой неделе Овны получат возможность вдоволь исследовать собственные способности и открыть в себе новые таланты. Доверяйте своей интуиции и наслаждайтесь результатами!

Телец - Тройка Посохов. Для Тельцов эта неделя щедра на возможности развития и роста. Самое время ненадолго замереть и внимательно вглядеться в свое будущее - оптимистичное и полное надежд!

Близнецы - Четверка Чаш. Близнецы, гоните прочь хандру! Прямо перед вами - новые возможности и волшебные перемены! А позади вас - надежный тыл. Верьте в себя и все обязательно получится!

Рак - Тройка Пентаклей. Раки, если хотите добиться успеха, приготовьтесь приложить усилия и провести эту неделю в рабочем режиме. Самое время совершенствовать свое мастерство и осваивать новые направления деятельности!

Лев - Восьмерка Пентаклей. Львам на этой неделе предстоит перейти от теории к практике и старательно воплощать в жизнь свои амбициозные планы. Приятного погружения в рабочий процесс!

Дева - Мир. Один этап завершен и пора начинать следующий. И эта неделя отлично подходит для создания фундамента для новых проектов - опыт накоплен, уроки усвоены, и Девы полны энергии для свершений!

Весы - Колесо Года. Весам на этой неделе желательно войти в режим и настроиться на ритмы Вселенной - так проще будет встретить грядущие перемены и не запутаться в цепи счастливых случайностей!

Скорпион - Семерка Пентаклей. Скорпионы, те из вас, кто упорно трудился, на этой неделе могут собрать богатый урожай и перевести, наконец, дух, наслаждаясь плодами своих трудов.

Стрелец - Повешенный. Стрельцы, постарайтесь на этой неделе отринуть шаблоны, взглянуть на происходящее с иной точки зрения и отпустить иллюзию контроля. Пусть для этого и придется перевернуть все с ног на голову!

Козерог - Судьба. Козерогам на этой неделе предстоит непростой выбор, который может круто изменить их дальнейшую судьбу. Постарайтесь не омрачить грядущие перемены собственным упрямством!

Водолей - Двойка Мечей. Водолеи, хватит закрывать глаза на очевидные вещи и игнорировать свои чувства! Самообладания "границы на замке" не прибавят, а вот невроз - вполне!

Рыбы - Восьмерка Посохов. Дорогие Рыбы, период стагнации стремительно истекает и вас ждет неделя неожиданных возможностей, решительных действий и динамичных перемен! Проявите себя максимально!

Ранее мы писали в гороскопе друидов, кого ждут грандиозные перемены в жизни.

Также известный украинский астролог составила самый полный гороскоп для всех знаков Зодиака.