Готовьтесь купаться в деньгах: эти знаки Зодиака накроет финансовой удачей

Гороскоп на выходные расскажет про главных везунчиков, у которых особенно хорошо будет получаться решать денежные вопросы. К этим знакам Зодиака будет благосклонна Фортуна 21-22 ноября, поэтому астрологи советуют взяться за такой шанс.

Кому следует готовить мешки для денег уже сегодня-завтра, пишет 1001goroskop. Но важно помнить, что для достижения успеха нельзя сидеть сложа руки.

Лев

На выходных Лев способен привлечь на свою сторону полезных ему людей. Но при условии, что всерьез задастся этой целью. Он будет наделен всеми возможностями, чтобы завести перспективные контакты в деловой сфере. Главное - не сидеть, сложа руки. Астрологи говорят, что Лев должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимой харизме. В результате пополнение кошелька не заставит долго себя ждать

Весы

Выходные идеально подойдут практически для любых амбициозных задумок Весов! Говорят, смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то завтра-послезавтра и ситуация, и окружающие будут поощрять представителей знака совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление статуса и финансового положения. Так что отмолчаться скромно в уголке или занять нейтральную позицию у Весов вряд ли получится. И для их самооценки это очень даже хорошо.

Стрелец

Стрелец будет схватывать все буквально на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Стрельцу ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Стрелец на выходных способен творить денежные чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

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