Готуйтеся купатися в грошах: ці знаки Зодіаку накриє фінансової удачею

Гороскоп на вихідні розповість про головних везунчиків, у яких особливо добре буде виходити вирішувати фінансові питання. До цих знаків Зодіаку буде прихильна Фортуна 21-22 листопада, тому астрологи радять взятися за такий шанс.

Кому слід готувати мішки для грошей вже сьогодні-завтра, пише 1001goroskop. Але важливо пам'ятати, що для досягнення успіху не можна сидіти склавши руки.

Лев

На вихідних Лев здатний привернути на свою сторону корисних йому людей. Але за умови, що всерйоз задасться цією метою. Він буде наділений всіма можливостями, щоб завести нові контакти в діловій сфері. Головне - не сидіти, склавши руки. Астрологи кажуть, що Лев повинен сам вийти на потрібних людей і почати розмову, ну а вони обов'язково піддадуться його чарівній харизмі. В результаті поповнення гаманця не змусить довго себе чекати

Терези

Вихідні ідеально підійдуть практично для будь-яких амбітних задумів Терезів! Кажуть, сміливість - це друге щастя, але якщо в звичайний день з цим твердженням можна посперечатися, то завтра-післязавтра і ситуація, і навколишні будуть заохочувати представників знаку здійснювати рішучі і навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення статусу та фінансового становища. Так що відмовчатися скромно в куточку або зайняти нейтральну позицію у Терезів навряд чи вийде. І для їх самооцінки це дуже навіть добре.

Стрілець

Стрілець буде схоплювати все буквально на льоту! Його мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Стрільцеві орієнтуватися в самій складній обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Стрілець на вихідних здатний творити грошові дива, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заодно і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

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