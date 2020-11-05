Готовьтесь к судьбоносной встрече: ноябрь перевернет жизнь этих знаков Зодиака

Гороскоп на ноябрь 2020 сулит судьбоносную встречу со второй половинкой трем знакам Зодиака. Астрологи рассказали, кто сможет встретить родную душу в конце осени и построить длительные отношение, основанные на взаимных сильных и искренних чувствах.

Так, положение планет будет в ноябре благоволить Тельцу, Раку и Весам. А вот астрологи расшифровали посыл небесных тел, дав каждому из них совет, как не упустить свой шанс. Ведь, не исключено, что другого такого не будет, пишет slovofraza.

Телец

В ноябре звезду гороскопа помогут Тельцу найти самый короткий путь к счастью и завязать узелок. Астрологи говорят, что вы с уверенностью можете ждать судьбоносной встречи. И вполне вероятно, что человек, которого Тельцу назначила судьба, уже в вашей жизни, но вы еще не успели это понять. Все станет на свои места в ноябре, у вас откроются глаза и начнется пылкая, яркая, полная страсти совместная жизнь.

Рак

Раков ждут невероятные и особенные события, яркая вспышка чувств. Вы перестанете сдерживаться и выплеснете наружу ваши эмоции с несвойственной вам экспрессией. Ноябрь покажет вам истинный путь, начертит карту жизни, карту своей судьбы. Совершенно случайно произойдет событие, которое изменит вашу жизнь навсегда, изменит к счастью. Два сердца начнут стучать в один ритм, а вы, лишь однажды взявшись за руки, больше никогда не отпустите друг друга.

Весы

Судьба скоро она сделает один удивительный шаг в сторону счастья Весов, в сторону их любви. Ноябрь - это то самое время, когда жизнь даст вам шанс разорвать замкнутый круг одиночества. Отчаяние больше не проникнет в вашу душу, даже под предлогом верных помощников, вы избавитесь от них навсегда. Судьбоносная встреча произойдет в вашем любимом месте, поэтому, слушайте свое сердце, оно подскажет, куда и когда пойти.

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