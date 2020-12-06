Градус напряжения повышается: гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 декабря

Гороскоп на декабрь говорит о том, что последний месяц года будет напряженным и активным у всех представителей зодиакального созвездия. Возможны кардинальные решения, изменения в личной жизни и много хлопот.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 7 по 13 декабря. Они отметили тех, кому стоит поберечь силы до конца года, пишет SlovoFraza.

Овен

Одиноким представителям этого знака звезды помогут найти свою половинку и всю неделю можно флиртовать, ходит на свидания и знакомиться. Но проверяйте свою совместимость с другим человеком, чтобы не наломать дров. В конце недели уделите внимание домашним делам, близким людям и второй половинке. Займитесь генеральной уборкой, почините технику, купите домой растение, заведите питомца.

Телец

Декабрь у Тельцов начался не очень приятно, но нужно выходить из этого состояния. Помогут оптимистический настрой и расстановка приоритетов так, чтобы сэкономить силы. Начинается время возможностей, которые увидеть смогут только те Тельцы, которые к этому готовы. Переживания отложите на потом, а во второй половине недели отправляйтесь в командировку или искать новые источники дохода и вдохновения. Можно сменить работу, но решение должно быть взвешенным, иначе постигнет неудача. В любви все тихо и спокойно.

Близнецы

Неделя будет сложной, опасайтесь энергетических вампиров, недоброжелателей, токсичных личностей. Они будут забирать вашу удачу и везение. Постарайтесь с 7 по 13 декабря не ставить высокие цели, а сохраните стабильность. Время и внимание уделяйте той сфере, которая сейчас более важна. Серьезные вопросы и дела решайте сразу, ничего не откладывайте на потом.

Рак

Если вы хотите добиться успеха в делах, то начните действовать. Вам могут мешать враги, которые ставят палки в колесо. Постарайтесь кинуть все силы на свой труд, но при этом найдите баланс для отдыха, чтобы не перегореть. В личной сфере научитесь сопереживать другим людям, поставьте себя на их место и ваши близкие оценят ваши старания по достоинству. В конце недели займитесь домашними делами и чисткой своего пространства.

Лев

Неделя будет важная и не простая. Планеты могут свести вас с кармическим человеком в понедельник или четверг, и эта встреча станет судьбоносной. Вам предстоит важный выбор, от которого будет зависеть будущее. На выходных избегайте излишеств во вредных привычках – это не только об пище и увлечениях, а еще и о свойствах вашего характера.

Дева

Любовная сфера выйдет на этой неделе на первый план и это коснется как тех, кто уже в отношениях, так и тех, кто находится в поиске. Знакомства лучше немного притормозить, так как могут быть разочарования. Большинство дней на это неделе станут удачными для работы, сложных дела, интеллектуального труда. Среда будет самым сложным днем – могут быть разногласия с коллегами, начальством или партнерами.

Весы

Постарайтесь больше двигаться и гулять на свежем воздухе – это даст заряд сил и избавит от неприятных воспоминаний. В делах не проявляйте спешку, не рискуйте и не ввязывайтесь в авантюры. Можете флиртовать, проявлять нежные чувства к партнеру и делать сюрпризы. Не стучитесь в закрытые двери, если вам не отвечают взаимностью – живите дальше и не тратьте свои нервы и силы.

Скорпион

Не растрачивайте свою энергию впустую, планируйте тщательно все свои дела на этой неделе. Прислушайтесь к интуиции – она подскажет верное решение. Ограничьте трату денег, поездки на большое расстояние. В общении с близкими людьми вам предстоит побороться с собственными эгоизмом и самодовольством. Эти качества Скорпионов могут оттолкнуть удачу.

Стрелец

Ближайшая неделя принесет много ярких и позитивных эмоций, удачными станут творческая работа и креатив. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом, чтобы не перегореть. Планы на выходные не отменяйте, покажите близкому человеку искренность, открытость и готовность к переменам. Постарайтесь организовать с любимым человеком совместный романтический отдых.

Козерог

Не фокусируйтесь на финансовой стороне, в трудных ситуациях полагайтесь не на собственную интуицию, а на личный опыт. Наступает удачный период для пересмотра своих действий и решения юридических вопросов. Бытовые проблемы и ситуации с окружающими будут решаться быстро и легко. Середина недели будет идеальной для романтики и любви.

Водолей

Вам светит встреча с токсичными людьми и стоит позаботиться об энергетической защите. Не обсуждайте слухи и общайтесь только с проверенными коллегами и друзьями. Не смешивайте рабочие дела и любовь, домой приходите без негатива. Могут нарисоваться любовные треугольники в новых отношениях. Не придумывайте себе поводы для ревности, верьте только проверенным фактам.

Рыбы

Звезды и планеты будут в диссонансе и это отразится на настроении Рыб. Не совершайте дорогие покупки в начале недели, оставьте это на пятницу или субботу. Займитесь подготовкой дома к праздникам, поставьте елку, придумайте сценарий. На работе не игнорируйте просьбы коллег о помощи. Чтобы привлечь везение, идите на компромиссы и излучайте уверенность в своих силах.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым декабрь принесет деньги.

А также рассказывали о том, для кого последний месяц года станет периодом кардинальных изменений.