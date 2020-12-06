Градус напруги підвищується: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 грудня

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року буде напруженим і активним у всіх представників зодіакального сузір'я. Можливі кардинальні рішення, зміни в особистому житті та багато клопоту.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 7 по 13 грудня. Вони відзначили тих, кому варто поберегти сили до кінця року, пише SlovoFraza.

Овен

Самотнім представникам цього знаку зірки допоможуть знайти свою половинку і весь тиждень можна фліртувати, ходить на побачення і знайомитися. Але перевіряйте свою сумісність з іншою людиною, щоб не наламати дров. Наприкінці тижня приділіть увагу домашнім справам, близьким людям і другій половинці. Займіться генеральним прибиранням, полагодьте техніку, купіть додому рослину, заведіть тваринку.

Телець

Грудень у Тельців почався не дуже приємно, але треба виходити з цього стану. Допоможуть оптимістичний настрій і розставляння пріоритетів так, щоб заощадити сили. Починається час можливостей, які зможуть побачити тільки ті Тельці, які до цього готові. Переживання відкладіть на потім, а у другій половині тижня вирушайте у відрядження або шукати нові джерела доходу і натхнення. Можна змінити роботу, але рішення має бути виваженим, інакше спіткає невдача. У коханні все тихо і спокійно.

Близнюки

Тиждень буде складним, остерігайтеся енергетичних вампірів, недоброзичливців, токсичних особистостей. Вони будуть забирати вашу удачу і везіння. Постарайтеся з 7 по 13 грудня не ставити високі цілі, а зберегти стабільність. Час і увагу приділяйте тій сфері, яка зараз більш важлива. Серйозні питання і справи вирішуйте відразу, нічого не відкладайте на потім.

Рак

Якщо ви хочете домогтися успіху в справах, то почніть діяти. Вам можуть заважати вороги, які ставлять палиці в колеса. Постарайтеся кинути всі сили на свою працю, але при цьому знайдіть баланс для відпочинку, щоб не перегоріти. В особистій сфері навчиться співчувати іншим людям, поставте себе на їх місце і ваші близькі оцінять ваші старання. Наприкінці тижня займіться домашніми справами та чисткою свого простору.

Лев

Тиждень буде важливим та не простим. Планети можуть звести вас з кармічною людиною в понеділок або четвер, і ця зустріч стане доленосною. Вам належить зробити важливий вибір, від якого буде залежати майбутнє. На вихідних уникайте надмірностей у шкідливих звичках – це не тільки про їжу і захоплення, а ще й про властивості характеру.

Діва

Любовна сфера вийде на цьому тижні на перший план і це торкнеться тих, хто вже у відносинах, так і тих, хто знаходиться в пошуку. Знайомства краще трохи пригальмувати, оскільки можуть бути розчарування. Більшість днів на цьому тижні стануть вдалими для роботи, складних справи, інтелектуальної праці. Середа буде найскладнішим днем – можуть бути розбіжності з колегами, начальством або партнерами.

Терези

Намагайтеся більше рухатися і гуляти на свіжому повітрі – це дасть заряд сил і позбавить від неприємних спогадів. У справах не проявляйте поспіх, не ризикуйте і не вплутуйтеся в авантюри. Можете фліртувати, проявляти ніжні почуття до партнера і робити сюрпризи. Не стукайте в закриті двері, якщо вам не відповідають взаємністю – живіть далі та не витрачайте свої нерви й сили.

Скорпіон

Не розтрачуйте свою енергію даремно, ретельно плануйте всі свої справи на цьому тижні. Прислухайтеся до інтуїції – вона підкаже правильне рішення. Обмежте витрату грошей, поїздки на велику відстань. У спілкуванні з близькими людьми вам належить поборотися з власними егоїзмом і самовдоволенням. Ці якості Скорпіонів можуть відштовхнути удачу.

Стрілець

Найближчий тиждень принесе багато яскравих і позитивних емоцій, вдалими стануть творча робота і креатив. Постарайтеся знайти баланс між роботою і відпочинком, щоб не перегоріти. Плани на вихідні не скасовуйте, покажіть близькій людині щирість, відкритість і готовність до змін. Постарайтеся організувати з коханою людиною спільний романтичний відпочинок.

Козоріг

Не фокусуйтеся на фінансовій стороні, у важких ситуаціях не покладайтеся на власну інтуїцію, а на особистий досвід. Настає вдалий період для перегляду своїх дій та розв'язання юридичних питань. Побутові проблеми та ситуації з оточенням будуть вирішуватися швидко і легко. Середина тижня буде ідеальною для романтики та кохання.

Водолій

Вам світить зустріч з токсичними людьми та варто подбати про енергетичний захист. Не обговорюйте чутки та спілкуйтеся тільки з перевіреними колегами та друзями. Не змішуйте робочі справи та любов, приходьте додому без негативу. Можуть намалюватися любовні трикутники в нових відносинах. Не придумуйте собі приводи для ревнощів, вірте тільки перевіреним фактам.

Риби

Зірки та планети будуть в дисонансі й це відіб'ється на настрої Риб. Не робіть дорогі покупки на початку тижня, залиште це на п'ятницю або суботу. Займіться підготовкою будинку до свят, поставте ялинку, придумайте сценарій. На роботі не ігноруйте прохання колег про допомогу. Щоб залучити везіння, йдіть на компроміси та випромінюйте впевненість у своїх силах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким грудень принесе гроші.

А також розповідали про те, для кого останній місяць року стане періодом кардинальних змін.