Хочу сиять: нутрициолог назвала основы здорового блеска кожи

"Хочу сиять!", - по статистике, это самый популярный запрос от клиенток своим косметологам и специалистам по питанию.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Но сияние бывает разным, уверена Яна. Она разделила его на естественное (здоровое) - от системного и комплексного ухода, в разумных пределах не представляет опасности. И неестественное - от ежедневного выжигания кожи кислотами и ретинолом. Итог - весьма пугающий блеск, вроде медного пятака.
"Эта жажда сиять так, что заметно на картах Google maps, однажды приведет к дерматиту. И это сейчас происходит в Корее", - рассказала Яна.
Так что в уходе лучше "недо-", чем "пере-". "Восстанавливать кожу после ожогов от пилинга и лечить ретиноевый дерматит гораздо сложнее, чем добиться здорового сияния, - напомнила специалист, - при акне, розацеа, дерматите вопрос сияния лучше отложить до выздоровления".
Наладьте питьевой режим (фото: pexels.com)
Напомним, как на самом деле пользоваться средствами с SPF и всем ли это нужно - жаркий сезон надвигается.
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