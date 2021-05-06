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Хочу сяяти: нутриціолог назвала основи здорового блиску шкіри

Автор: Тетяна Турчанікова

"Хочу сяяти!", - за статистикою, це найпопулярніший запит від клієнток своїм косметологам і фахівцям з харчування.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Але сяйво буває різним, впевнена Яна. Вона розділила його на природне (здорове) - від системного і комплексного догляду, в розумних межах не представляє небезпеки. І неприродне - від щоденного випалювання шкіри кислотами і ретинолом. Підсумок - вельми лякаючий блиск, на зразок мідного п'ятака.

"Ця жага сяяти так, що помітно на картах Google maps, одного разу призведе до дерматиту. І це зараз відбувається в Кореї", - розповіла Яна.

Тож у догляді краще "недо-", ніж"пере-". "Відновлювати шкіру після опіків від пілінгу і лікувати ретиноєвий дерматит набагато складніше, ніж домогтися здорового сяйва, - нагадала фахівець, - при акне, розацеа, дерматиті питання сяйва краще відкласти до одужання".

Основи основ здорового сяйва шкіри ⠀

  • Вживати достатню кількість рідини і правильні жири. Багато в чому від них залежить стан зволоженості, насиченості шкіри зсередини і нормальне функціонування ліпідного (захисного) бар'єру шкіри.
  • Контролювати рівень гормонів (особливо - статевих) і заліза (гемоглобін, залізо в сироватці, феритин). При збоях шкіра може бути сухою і тоді блищати вона вже не силах.

Налагодьте питний режим (фото: pexels.com)

Догляд

  • Вітамін С - це основа сяйва. Хороший вітамін С коштує недешево.
  • Кислоти - роблять шкіру гладкою і вирівнюють рельєф. А це друга основа сяйва. Не варто забувати: будь-який блиск тільки підкреслює нерівності. ВНА-кислоти прибирають камедони і висипання, а АНА - вирівнюють рельєф.
  • Захист від сонця. Сонце поступово робить зі шкіри урюк (самі розумієте, урюк не засяє). Це вже довели тисячі досліджень (науковою мовою, слова "урюк" там, звичайно, немає). І до речі, якісні spf-креми дарують шкірі бажаний glow-ефект.
  • Зволоження теж відіграє велику роль. Робіть особливий упор на нічне зволоження / живлення. Вдень же підійде і хороший spf-крем (якщо у вас не дуже суха шкіра).

Нагадаємо, як насправді користуватися засобами з SPF і чи всім це потрібно-жаркий сезон насувається.

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