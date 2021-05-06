Хочу сяяти: нутриціолог назвала основи здорового блиску шкіри

"Хочу сяяти!", - за статистикою, це найпопулярніший запит від клієнток своїм косметологам і фахівцям з харчування.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.
Але сяйво буває різним, впевнена Яна. Вона розділила його на природне (здорове) - від системного і комплексного догляду, в розумних межах не представляє небезпеки. І неприродне - від щоденного випалювання шкіри кислотами і ретинолом. Підсумок - вельми лякаючий блиск, на зразок мідного п'ятака.
"Ця жага сяяти так, що помітно на картах Google maps, одного разу призведе до дерматиту. І це зараз відбувається в Кореї", - розповіла Яна.
Тож у догляді краще "недо-", ніж"пере-". "Відновлювати шкіру після опіків від пілінгу і лікувати ретиноєвий дерматит набагато складніше, ніж домогтися здорового сяйва, - нагадала фахівець, - при акне, розацеа, дерматиті питання сяйва краще відкласти до одужання".
Налагодьте питний режим (фото: pexels.com)
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