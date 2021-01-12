Холодно и мрачно: синоптики огорчили прогнозом погоды в Украине

Погода в Украине во вторник, 12 января, в большинстве регионов будет мрачная, сырая и холодная. Местами возможен мокрый снег и снег с дождем.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны обойдется без существенных осадков, но будет пасмурно. Ночью в регионе от -5 до -3 градусов, днем температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В южных областях ожидается сильный штормовой ветер, мокрый снег пройдет ночью в Одессе, в Херсоне и Запорожье мокрый снег будет идти днем. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса. В Крыму сильный ветер, без существенных осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

На севере страны существенные осадки не прогнозируются, пасмурно. Ночью от -5 до -3 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В западной части страны сыро, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -5 до -3 градусов, днем ожидается от -1 до +1, местами до +2 +4 градусов.

В центре будет холодно и пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается от -4 до -2 градусов, днем в большинстве областей от -1 до +1 градуса.

В Киеве 12 января без существенных осадков, пасмурно и сыро. Ночная температура составит от -4 до -2 градусов, днем ожидается от -2 до 0 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 12 января

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Украину надвигаются 20-градусные морозы.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о двух циклонах, которые пригонят в страну настоящую зиму.