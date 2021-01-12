Холодно і похмуро: синоптики засмутили прогнозом погоди в Україні

Погода в Україні у вівторок, 12 січня, у більшості регіонів буде похмура, сира і холодна. Місцями можливий мокрий сніг та сніг з дощем.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни обійдеться без істотних опадів, але буде хмарно. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень температура коливатиметься від -1 до +1 градуса.

У південних областях очікується сильний штормовий вітер, мокрий сніг пройде вночі в Одесі, Херсоні та Запоріжжі мокрий сніг буде йти вдень. Температура повітря вночі становитиме від -4 до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса. У Криму сильний вітер, без істотних опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +2 до +4 градусів.

На півночі країни істотні опади не прогнозуються, похмуро. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

У західній частині країни сиро, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від -5 до -3 градусів, вдень очікується від -1 до +1, місцями до +2 +4 градусів.

У центрі буде холодно і хмарно, але без опадів. Вночі очікується від -4 до -2 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса.

У Києві 12 січня без істотних опадів, похмуро і сиро. Нічна температура становитиме від -4 до -2 градусів, вдень очікується від -2 до 0 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 12 січня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Україну насуваються 20-градусні морози.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про два циклони, які приженуть в країну справжню зиму.