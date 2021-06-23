"Холостяк" Михайлюк вместе с возлюбленной впервые показали лицо дочери

Макс Михайлюк, который принимал участие в реалити-шоу "Холостяк-10", вместе со своей возлюбленной Дашей Хлыстун впервые показали лицо своей дочери Арианы.

Фотографии с малышкой они опубликовали в своих Instagram.

Стоит отметить, что многие поклонники написали в комментариях, что девочка очень похожа на своего отца.

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", - написала Даша.

Напомним, жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала о сложных родах и показала фото из роддома. После родов Екатерине Репяховой стало плохо - у нее обострился цистит, но все обошлось - счастливая мама и малыш, которого назвали Мишей, уже дома.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото с мужем и подросшим сыном. Фото сделано во время прогулки на яхте.