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"Холостяк" Михайлюк вместе с возлюбленной впервые показали лицо дочери

Автор: Роман Мирончук

Макс Михайлюк, который принимал участие в реалити-шоу "Холостяк-10", вместе со своей возлюбленной Дашей Хлыстун впервые показали лицо своей дочери Арианы.

Фотографии с малышкой они опубликовали в своих Instagram.

Макс Михайлюк с дочерью (фото: instagram.com/flymax305)

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", - написала Даша.

Даша Хлыстун с дочерью (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Стоит отметить, что многие поклонники написали в комментариях, что девочка очень похожа на своего отца.

  • Остановись мгновенье, вы прекрасны;
  • Какая красивая дочь;
  • Копия ваша, будет счастливой;
  • Какая красивая девочка, здоровья и счастья вам;
  • Вот оно папино счастье в 4 кг!!! А любви к этой крошке целый океан!!!
  • Копия папа!
  • Какая красивая, кажется похожа на вас, но через некоторое время будет более понятно на кого;
  • На вас можно смотреть вечно;
  • Будьте всегда такими счастливыми;
  • Похожа на Макса очень.

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Холостякпреступления