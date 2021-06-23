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"Холостяк" Михайлюк разом з коханою вперше показали обличчя дочки

Автор: Роман Мирончук

Макс Михайлюк, який брав участь в реаліті-шоу "Холостяк-10", разом зі своєю коханою Дашею Хлистун вперше показали обличчя своєї дочки Аріани.

Фотографії з малятком вони опублікували у своїх Instagram.

Макс Михайлюк з дочкою (фото: instagram.com/flymax305)

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", - написала Даша.

Даша Хлистун з дочкою (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Варто зазначити, що багато шанувальників написали в коментарях, що дівчинка дуже схожа на свого батька.

  • Зупинися мить, ви прекрасні;
  • Яка красива дочка;
  • Копія ваша, буде щасливою;
  • Яка красива дівчинка, здоров'я і щастя вам;
  • Ось воно татове щастя в 4 кг!!! А любові до цієї крихітки цілий океан!!!
  • Копія тато!
  • Яка красива, здається схожа на вас, але через деякий час буде більш зрозуміло на кого;
  • На вас можна дивитися вічно;
  • Будьте завжди такими щасливими;
  • Схожа на Макса дуже.

Нагадаємо, дружина відомого українського співака Віктора Павліка розповіла про складні пологи і показала фото з пологового будинку. Після пологів Катерині Репяховій стало погано - у неї загострився цистит, але все обійшлося - щаслива мама і малюк, якого назвали Михайлом, вже вдома.

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і підросли сином. Фото зроблено під час прогулянки на яхті.

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Холостякпреступления