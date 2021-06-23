"Холостяк" Михайлюк разом з коханою вперше показали обличчя дочки

Макс Михайлюк, який брав участь в реаліті-шоу "Холостяк-10", разом зі своєю коханою Дашею Хлистун вперше показали обличчя своєї дочки Аріани.
Фотографії з малятком вони опублікували у своїх Instagram.
Макс Михайлюк з дочкою (фото: instagram.com/flymax305)
"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", - написала Даша.
Даша Хлистун з дочкою (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Варто зазначити, що багато шанувальників написали в коментарях, що дівчинка дуже схожа на свого батька.
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