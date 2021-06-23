"Холостяк" Михайлюк разом з коханою вперше показали обличчя дочки

Макс Михайлюк, який брав участь в реаліті-шоу "Холостяк-10", разом зі своєю коханою Дашею Хлистун вперше показали обличчя своєї дочки Аріани.

Фотографії з малятком вони опублікували у своїх Instagram.

Варто зазначити, що багато шанувальників написали в коментарях, що дівчинка дуже схожа на свого батька.

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", - написала Даша.

Нагадаємо, дружина відомого українського співака Віктора Павліка розповіла про складні пологи і показала фото з пологового будинку. Після пологів Катерині Репяховій стало погано - у неї загострився цистит, але все обійшлося - щаслива мама і малюк, якого назвали Михайлом, вже вдома.

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і підросли сином. Фото зроблено під час прогулянки на яхті.