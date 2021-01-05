Идеальный вариант: легкий рецепт разнообразных пончиков от Клопотенко

Пончики – традиционное блюдо на рождественском столе. Они могут быть как дополнение к борщу, а могут быть и отдельным блюдом. Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как быстро приготовить пончики на Рождество.
В своем видеоблоге на YouTube Клопотенко дал рецепт приготовления пончиков с чесноком, пончиков с грибной мачанкой и сладкие пончики с ромовой заправкой.
"Пончики с чесноком – идеальный вариант для борща, что и говорить. Но сегодня я вам покажу, что пончики могут быть не только дополнением к блюду, но и выступать самостоятельным блюдом. Наслаждайтесь!" – написал кулинар.
Ингредиенты на 12 пончиков:
400-450 г муки
250 мл молока
100 г мягкого сливочного масла или растительного масла
10 г сухих дрожжей
1 ст. л. сахара
½ ч. л. соли
Для чесночной заправки:
2-3 зубчика чеснока
5-6 веточек укропа
2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. уксуса
соль, перец
Для грибной заправки:
300 г шампиньонов
1 луковица
2-3 ст. л. растительного масла
200 мл сливок любой жирности
40-50 г твердого сыра
соль, перец
Для сладкой заправки:
150 г сахара
40 мл воды
40 мл коньяка, рома или виски
В муку добавьте сухие дрожжи, соль и сахар и хорошенько перемешайте. Добавьте теплое молоко и мягкое сливочное масло (или растительное, если хотите получить постные пончики).
Замесите очень эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если есть необходимость – слегка подсыпьте стол мукой. Но не забивайте тесто, чтобы оно не было слишком тугим.
Оставьте тесто в теплом месте под полотенцем или пищевой пленкой на 40-45 минут для подъема. Тесто за это время должно увеличиться в 2-3 раза.
Обомните тесто и сформируйте 12 пончиков. Аккуратно разложите их по форме, предварительно смазанной растительным маслом или сливочным маслом. Оставьте для расстойки на 30 минут.
Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25-30 минут.
Заправка с чесноком к пончикам
Тем временем приготовьте заправки. Для первой из них мелко порубите зелень укропа и чеснок. Соедините эти ароматные составляющие и добавьте соль, перец, уксус и растительное масло. Щедро полейте этой заправкой пампушки еще горячими, чтобы они пропитались ароматами.
Как приготовить мачанку
Для второй заправки порубите мелко шампиньоны и лук. Обжарьте лук на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте шампиньоны и дайте полностью испариться лишней влаге. Добавьте сливки и тушите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу, и добавьте сыр, предварительно натерев его на терке. Пусть сыр расплавится в массе и подавайте эту заправку к пончикам.
Рецепт сладкой заправки к пончикам
Для сладкой заправки сварите сироп из воды и сахара. Добавьте крепкий алкоголь по своему выбору - коньяк, ром или виски. Полейте сиропом пончики и подавайте их в качестве десерта.
Клопотенко дал простой и легкий рецепт пончиков на Рождество
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