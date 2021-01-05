Идеальный вариант: легкий рецепт разнообразных пончиков от Клопотенко

Пончики – традиционное блюдо на рождественском столе. Они могут быть как дополнение к борщу, а могут быть и отдельным блюдом. Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как быстро приготовить пончики на Рождество.

В своем видеоблоге на YouTube Клопотенко дал рецепт приготовления пончиков с чесноком, пончиков с грибной мачанкой и сладкие пончики с ромовой заправкой.

"Пончики с чесноком – идеальный вариант для борща, что и говорить. Но сегодня я вам покажу, что пончики могут быть не только дополнением к блюду, но и выступать самостоятельным блюдом. Наслаждайтесь!" – написал кулинар.

Ингредиенты на 12 пончиков:

400-450 г муки

250 мл молока

100 г мягкого сливочного масла или растительного масла

10 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Для чесночной заправки:

2-3 зубчика чеснока

5-6 веточек укропа

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. уксуса

соль, перец

Для грибной заправки:

300 г шампиньонов

1 луковица

2-3 ст. л. растительного масла

200 мл сливок любой жирности

40-50 г твердого сыра

соль, перец

Для сладкой заправки:

150 г сахара

40 мл воды

40 мл коньяка, рома или виски

В муку добавьте сухие дрожжи, соль и сахар и хорошенько перемешайте. Добавьте теплое молоко и мягкое сливочное масло (или растительное, если хотите получить постные пончики).

Замесите очень эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если есть необходимость – слегка подсыпьте стол мукой. Но не забивайте тесто, чтобы оно не было слишком тугим.

Оставьте тесто в теплом месте под полотенцем или пищевой пленкой на 40-45 минут для подъема. Тесто за это время должно увеличиться в 2-3 раза.

Обомните тесто и сформируйте 12 пончиков. Аккуратно разложите их по форме, предварительно смазанной растительным маслом или сливочным маслом. Оставьте для расстойки на 30 минут.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25-30 минут.

Заправка с чесноком к пончикам

Тем временем приготовьте заправки. Для первой из них мелко порубите зелень укропа и чеснок. Соедините эти ароматные составляющие и добавьте соль, перец, уксус и растительное масло. Щедро полейте этой заправкой пампушки еще горячими, чтобы они пропитались ароматами.

Как приготовить мачанку

Для второй заправки порубите мелко шампиньоны и лук. Обжарьте лук на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте шампиньоны и дайте полностью испариться лишней влаге. Добавьте сливки и тушите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу, и добавьте сыр, предварительно натерев его на терке. Пусть сыр расплавится в массе и подавайте эту заправку к пончикам.

Рецепт сладкой заправки к пончикам

Для сладкой заправки сварите сироп из воды и сахара. Добавьте крепкий алкоголь по своему выбору - коньяк, ром или виски. Полейте сиропом пончики и подавайте их в качестве десерта.

Клопотенко дал простой и легкий рецепт пончиков на Рождество

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