Именинница Полякова в крошечном бикини растрогала признанием: как зыбки планы

Оля Полякова встречает свой 37-й день рождения на Мальдивах в окружение самых близких – мужа Вадима и дочек Маши и Алисы. Певица решила в честь знаменательной даты показать снимки в микробикини и лишний раз доказать всем – она в прекрасной физической форме и ее фигуру смело можно назвать идеальной.

Артистка позирует на качели, уходящей прямо в воду. На ней – блестящий бикини оттенка корчневого сахара.

"Впервые в жизни не могу построить планы, не знаю о чем мечтать, и куда стремится, ибо прошлый год показал, как зыбки и самонадеянны наши планы... Потому это пост благодарности! За настоящее, и прошлое которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня ключевой момент в жизни, поняв силу благодарности, человек открывает для себя невероятные возможности! А благодарить всегда найдется за что! Спасибо! За теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем, что делается, а будь, что будет!" - оставила философский пост в честь знаменательной даты Оля.

Оля Полякова показала идеальные формы в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Звездные коллеги певицы поспешили с искренними поздравлениями. "Оля! Счастья и удачи в новом году" - написал Юрий Горбунов. "С Днем Рождения!" – присоединилась Надя Дорофеева. "С Днем рождения, Королева", – написала экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова, "Так держать! С Днем Рождения", - обратилась к Оле певица Катя Бужинская.

"Оля, ты невероятная женщина! Продолжай заряжать всех на своем пути своей сумасшедшей энергией, оставайся такой же красоткой и будь здорова! С днем рождения!" - искупала в комплиментах именинницу ведущая Валерия Крук. "С Днём рождения, Зажигалочка", - поздравил шоумен Гарик Бирча. "Королевишна, будь всегда солнцем и сердцем! Обожаю твой юмор, и умение всех взбодрить!" - заверила артистку Даша Астафьева.

Напомним, что ранее Оля Полякова с дочкой Машей устроила фотосет на пляже в стиле спасателей Малибу.