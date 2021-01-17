Іменинниця Полякова в крихітному бікіні зворушила зізнанням: як хиткі плани

Оля Полякова зустрічає свій 37-й день народження на Мальдівах в оточення найближчих – чоловіка Вадима і дочок Маші і Аліси. Співачка вирішила на честь знаменної дати показати знімки в мікробікіні і зайвий раз довести всім – вона в прекрасній фізичній формі і її фігуру сміливо можна назвати ідеальною.

Артистка позує на гойдальці, що йде прямо в воду. На ній – блискучий бікіні відтінку корчневого цукру.

"Вперше в житті не можу побудувати плани, не знаю про що мріяти, і куди прагне, бо минулий рік показав, як хиткі й самовпевнені наші плани... Тому це пост подяки! За сьогодення, і минуле, яке призвело до цього справжньому! Подяка для мене ключовий момент у житті, зрозумівши силу вдячності, людина відкриває для себе неймовірні можливості! А дякувати завжди знайдеться за що! Спасибі! За теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі! Робимо, що робиться, а будь що буде!" - залишила філософський пост в честь знаменної дати Оля

Оля Полякова показала ідеальні форми у бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зіркові колеги співачки поспішили з щирими привітаннями. "Оля! Щастя і удачі в новому році" - написав Юрій Горбунов. "З Днем Народження!" – приєдналася Надя Дорофєєва. "З Днем народження, Королево", – написала екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова, "Так тримати! З Днем Народження", - звернулася до Олі співачка Катя Бужинська.

"Оля, ти неймовірна жінка! Продовжуй заряджати всіх на своєму шляху своєю шаленою енергією, залишайся такою ж красунею і будь здорова! З днем народження!" - викупала в компліментах іменинницю ведуча Валерія Крук. "З Днем народження, Запальничка", - привітав шоумен Гарік Бірча. "Королевишна, будь завжди сонцем і серцем! Обожнюю твій гумор, і вміння всіх підбадьорити!" - запевнила артистку Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова з донькою Машею влаштувала фотосет на пляжі в стилі рятувальників Малібу.