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Искусственные веснушки и кожа дельфина: главные тенденции макияжа 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Тенденции макияжа 2021 - разноплановые, но, тем не менее, можно выделить ключевые направления, чтобы мейкап выглядел стильно и актуально.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.

"Сегодня предлагаю взять на заметку тенденции из beauty-индустрии", - написала она.

Тенденции макияжа 2021

1. Искусственные веснушки - топовые блогеры фанатеют от этого тренда.

2. Эффект влажных губ - тоже большая любовь insta girlzzzzz.

3. Классический четкий контур губ, нанесенный карандашом, привет из 90-х - фетиш сестер Кардашьян.

4. Аккуратные, практически незаметные, стрелки или полная противоположность - яркие и насыщенные цвета.

5. Иллюзия свежего лица, нетронутого декоративной косметикой - по-прежнему в топе предпочтений красавиц.

6. Сияющая / мерцающая кожа, "влажный" макияж или кожа дельфина - популярность которого взлетела до небес после модного показа Gucci еще в 2010 году (!).

"Кстати, не все специалисты разделяют восторгов относительно данного make up. Некоторые полагают, что фишка с влажным сиянием уже изжила себя и перешла в разряд антитрендов. Но выбор остается за вами", - посоветовала стилист.

7. Неоновые тени - долгоиграющий тренд на руку любительницам beauty-экспериментов.

Как накраситься в 2021 году (фото: instagram.com/faila_spb)

Напомним, стилист назвала самый актуальный тренд сезона в одежде - смотрится дорого и стройнит. Что такое монохром - и как его носить.

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Новости Украины макияжстилист
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