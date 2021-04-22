Штучні веснянки і шкіра дельфіна: головні тенденції макіяжу 2021

Тенденції макіяжу 2021 - різнопланові, але, тим не менш, можна виділити ключові напрямки, щоб мейкап виглядав стильно і актуально.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Файіла Еспібі.
"Сьогодні пропоную взяти на замітку тенденції з beauty-індустрії", - написала вона.
1. Штучні веснянки - топові блогери фанатіють від цього тренда.
2. Ефект вологих губ - теж велика любов insta girlzzzzz.
4. Акуратні, практично непомітні, стрілки або повна протилежність - яскраві і насичені кольори.
"До речі, не всі фахівці поділяють захоплень щодо даного make up. Деякі вважають, що фішка з вологим сяйвом вже зжила себе і перейшла в розряд антитрендів. Але вибір залишається за вами", - порадила стиліст.
7. Неонові тіні - довгограючий тренд на руку любителькам beauty-експериментів.
Як нафарбуватися в 2021 році (фото: instagram.com/faila_spb)
Нагадаємо, стиліст назвала найактуальніший тренд сезону в одязі - виглядає дорого і робить кожну жінку стрункішою. Що таке монохром - і як його носити.
Не пропустіть також: ці помилки будуть коштувати дорого - як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз, та й взагалі нікому.