Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Прикраси з барокових перлів, міксу металів, крупні, фактурні, масивні форми з минулих сезонів, як і раніше, актуальні. Але є певні тренди, які будуть мегапопулярними в новому сезоні.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Фаіла Еспібі.

Наприклад, розповіла Фаіла, це будуть чокери. Але стиліст підкреслила, що це не ті чокери, які всі носили кілька років тому. Це справжнісінькі витвори мистецтва!

Які прикраси будуть в тренді влітку 2021

Шкіряні браслети - ми будемо спостерігати тріумфальне повернення даної тенденції. Браслети стають тоншими.

Прикраси з бісеру - дуже літній і сезонний тренд - навіває райдужні спогади, родом з дитинства.

Анклети - теж історія на найближчі три-чотири місяці (а потім відкладаємо до наступного літа).

Кільце - вибираємо дуті / з ланок / печатки з 90-х років / з логотипами або монограмами.

Прикраси, виконані в міксі з металу і пластику або самостійно з пластика - виглядає простувато, але коштує, як крило літака.

Витончені браслети і підвіски - тенденція на повернення акуратних прикрас радує, схоже, дизайнери і самі втомилися від оверсайзу.

Сережки-гвоздики з лого іменитих модних будинків - ну так, щоб всі знали, що ви маєте в своєму розпорядженні фінанси.

Бомбічні сережки з кристалами - розкішне завершення будь-якого вечірнього образу.

Чокери - повернення, поки невпевнене, я б сказала, легкою ходою.

Прикраси 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)