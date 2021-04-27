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Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 18:06
Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021 Прикраси - тренди літа 2021 (фото: instagram.com/loganhollowell)
Автор: Тетяна Турчанікова

Прикраси з барокових перлів, міксу металів, крупні, фактурні, масивні форми з минулих сезонів, як і раніше, актуальні. Але є певні тренди, які будуть мегапопулярними в новому сезоні.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Фаіла Еспібі.

Наприклад, розповіла Фаіла, це будуть чокери. Але стиліст підкреслила, що це не ті чокери, які всі носили кілька років тому. Це справжнісінькі витвори мистецтва!

Які прикраси будуть в тренді влітку 2021

Шкіряні браслети - ми будемо спостерігати тріумфальне повернення даної тенденції. Браслети стають тоншими.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Прикраси з бісеру - дуже літній і сезонний тренд - навіває райдужні спогади, родом з дитинства.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021Анклети - теж історія на найближчі три-чотири місяці (а потім відкладаємо до наступного літа).

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Кільце - вибираємо дуті / з ланок / печатки з 90-х років / з логотипами або монограмами.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Прикраси, виконані в міксі з металу і пластику або самостійно з пластика - виглядає простувато, але коштує, як крило літака.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Витончені браслети і підвіски - тенденція на повернення акуратних прикрас радує, схоже, дизайнери і самі втомилися від оверсайзу.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Сережки-гвоздики з лого іменитих модних будинків - ну так, щоб всі знали, що ви маєте в своєму розпорядженні фінанси.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Бомбічні сережки з кристалами - розкішне завершення будь-якого вечірнього образу.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Чокери - повернення, поки невпевнене, я б сказала, легкою ходою.

Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021Прикраси 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

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