Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Лето наступит совсем скоро! В предверии тепла и хорошей погоды стоит разобраться, какие прически больше не актуальны.

Об этом на своей странице Instagram рассказал стилист Ольга Стильно-доступно.

Самая главная тенденция лета - естественность, лаконичность и минимализм. А вот что уже не в тренде, так это косы, платки, вплетенные в волосы, и многое другое.

Прически, которые больше не в тренде в 2021

Хвост. Если выбираете такую прическу, позаботьтесь, чтобы она выглядела лаконично. Никаких кос-"динозавриков".

Объем у корней, как и начес - уже не в тренде. Небольшие плавные локоны - это пожалуйста.

Сложные косы больше не в моде. Выбирайте лакончиный вариант.

Жемчужные заколки пора спрятать в дальний ящик, пока мода не переменится.

Упругие локины с лаком - в прошлом, привет, голливудская волна.

Платки - в тренде, но не стоит их вплетать в волосы.

Как бы ни хотелось сделать цветочек из волос, этим летом придется сдержаться. Стилист советует отдать предпочтение небрежно свисающим локонам.

Какая прическа уже не в тренде летом 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)