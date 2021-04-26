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Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 19:09
Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021 Какие прически будут модными в 2021 (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето наступит совсем скоро! В предверии тепла и хорошей погоды стоит разобраться, какие прически больше не актуальны.

Об этом на своей странице Instagram рассказал стилист Ольга Стильно-доступно.

Самая главная тенденция лета - естественность, лаконичность и минимализм. А вот что уже не в тренде, так это косы, платки, вплетенные в волосы, и многое другое.

Прически, которые больше не в тренде в 2021

Хвост. Если выбираете такую прическу, позаботьтесь, чтобы она выглядела лаконично. Никаких кос-"динозавриков".

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Объем у корней, как и начес - уже не в тренде. Небольшие плавные локоны - это пожалуйста.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Сложные косы больше не в моде. Выбирайте лакончиный вариант.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Жемчужные заколки пора спрятать в дальний ящик, пока мода не переменится.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Упругие локины с лаком - в прошлом, привет, голливудская волна.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Платки - в тренде, но не стоит их вплетать в волосы.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Как бы ни хотелось сделать цветочек из волос, этим летом придется сдержаться. Стилист советует отдать предпочтение небрежно свисающим локонам.

Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Какая прическа уже не в тренде летом 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Напомним, эти модели кед и кроссовок будут в тренде наступающим летом - колорблокинг и олдскул.

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