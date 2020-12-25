Католическое Рождество 2020: самые красивые открытки и поздравления в стихах

Католическое Рождество 25 декабря считается самым большим праздником христиан западного обряда. Традиционно этот важный день проводят в кругу семьи, собираясь за праздничным столом, который накрывают любимыми блюдами. В нашем материале мы расскажем о главных традициях праздника и поможем поздравить близких людей картинками, открытками, стихами и прозой.
В городах к празднику наряжают елки, организовывают рождественские ярмарки и устраивают развлечения. А в само Рождество в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.
На праздник принято щедро накрывать стол: готовят жареного гуся, утку или индейку, пекут имбирное печенье, пряники, кексы и другую выпечку. Существует интересная примета, что Рождество нельзя встречать в старой одежде, поэтому примерьте новый красивый образ.
Дома украшают венком из еловых веток, в который устанавливают свечи. Конечно же наряжают рождественскую елку и дарят подарки.
Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!
Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество
И порадует души любовью,
Превращая весь мир в волшебство!
***
В этот зимний день прекрасный
Поздравляю с Рождеством!
Пусть окутает он тайной,
Светлым счастьем, волшебством.
Сбудутся пусть все желания,
Радость в дом пускай придет,
А звезда, что загорится,
Весть благую принесет!
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Всё, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
***
Чудес желаю и добра,
В декабрьский светлый час!
Любви, волшебного тепла
Желаю я для вас!
Пусть Рождество вас удивит,
Подарит мир, покой.
Добром вокруг все обновит
Морозною зимой!
Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
***
Этот день исторический -
Дата святая,
С Рождеством католическим
Я поздравляю!
Благодати, достатка
Навечно желаю,
Чтоб жилось тебе сладко,
Все дни стали раем!
Поздравляю с Рождеством,
Пусть праздник радость принесет!
Желаю, чтобы мир, покой
Для вас принес Иисус Христос!
Счастья от души желаю,
Здоровья крепкого, добра,
Пусть в вашем сердце не угаснет
Любовь и вера никогда!
Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!
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Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!
Поздравляю с католическим Рождеством и пожелать хочу, чтобы этот светлый и великий праздник подарил добрую надежду и чистую любовь, неземное счастье и верное благо, домашний уют с ароматом ели и вкусностями на столе, дорогих близких рядом и чудесное настроение.
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Когда голубоватые сумерки лягут на искрящийся снег, когда вьюга запоет свою бесконечную песню, когда мороз нарисует на твоем окне фантастические узоры, когда темное небо озарит нежный свет рождественской звезды - вспомни обо мне, и пусть твое сердце вновь согреется теплом моей любви и нежности.
Картинки с Рождеством (все фото: pixabay)
В праздник Рождества пожелаю чудесного аромата праздничной ели, бравого здоровья всей семье, доброй удачи на жизненном пути, вкусного стола и большой компании дорогих людей за этим столом.
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