Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Католицьке Різдво 25 грудня вважається найбільшим святом християн західного обряду. Традиційно цей важливий день проводять в колі сім'ї, збираючись за святковим столом, який накривають улюбленими стравами. У нашому матеріалі ми розповімо про головні традиції свята і допоможемо привітати близьких людей малюнками, листівками, віршами і прозою.

Головні традиції Різдва

У містах до свята наряджають ялинки, організовують різдвяні ярмарки і влаштовують розваги. А в саме Різдво в костелах відбуваються три святкові літургії: нічна меса, ранкова (на світанку) і денна.

На свято прийнято щедро накривати стіл: готують смаженого гусака, качку або індичку, печуть імбирне печиво, пряники, кекси та іншу випічку. Існує цікава прикмета, що не можна зустрічати Різдво в старій одежі, тому приміряйте новий красивий образ.

Будинки прикрашають вінком з ялинових гілок, у який встановлюють свічки. Звичайно ж прикрашають різдвяну ялинку і дарують подарунки.

Як привітати коханих людей у віршах і листівках

Нехай вам засяють різдвяні вогні

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відкриває Ангел двері

позолоченим крилом.

Пахне хлібом і кутею,

Сяє зірка, сніг рипить,

І колядка над землею

З добрим Ангелом летить.

З Різдвом Христовим вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Гарні картинки і привітання в прозі для коханих людей

Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих вістей, душевних розмов з близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі і всій родині! Нехай кожна мить буде наповнене безмежним щастям і любов'ю!

***

Хай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поряд, щоб розмови по душам, обійми щирі, палкі зізнання.Нехай чудесам завжди буде місце в житті. Вітаємо!

Вітаю з католицьким Різдвом і побажати хочу, щоб це світле і велике свято подарувало добру надію і чисте кохання, неземне щастя і вірне благо, домашній затишок з ароматом їжі і смаколиками на столі, дорогих і близьких поруч і чудовий настрій.

***

Коли блакитні сутінки ляжуть на іскристий сніг, коли завірюха заспіває свою нескінченну пісню, коли мороз намалює на твоєму вікні фантастичні візерунки, коли темне небо осяє ніжний світло різдвяної зірки - згадай про мене, і нехай твоє серце знову зігріється теплом моєї любові і ніжності.

Картинки з Різдвом (всі фото: pixabay)

У свято Різдва побажаю чудесного аромату святкової ялинки, бравого здоров'я всій родині, доброї вдачі на життєвому шляху, смачного столу і великої компанії дорогих людей за цим столом.

Раніше український телеведучий та кулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне нас у дитинство.