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Клопотенко дал простой и идеальный рецепт спаржи (видео)

Фото: Рецепт спаржи от Клопотенко (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас сезон спаржи. Она является очень ценным и полезным продуктом. Приготовить блюдо со спаржей - проще простого.

Рецептом поделился в Instagram Евгений Клопотенко.

"Итак, спаржа. Она сейчас несется, цена адекватно конкурирует с импортными помидорами, запрос на рецепт от вас вижу. Значит, поехали готовить. Я ничего нового не придумывал, потому что с идеальностью нужно быть кротким, простым и демонстрировать четкие намерения. Поэтому дублирую прошлогоднее", - описал рецепт Клопотенко.

Пошаговый рецепт приготовления

Почистите спаржу как на видео, варите 1 минуту в подсоленной воде,
1-2 минуты жарите в хорошем количестве сливочного масла. Полейте спаржу лимонным соком и цедрой. Выложите на тарелку и посыпьте натертым выдержанным сыром.

Чем полезна спаржа

Особенно много в спарже калия и витамина А. Последний необходим для здоровья кожи, ногтей и волос. Спаржа стимулирует работу почек, что полезно при задержке мочи, отеках и некоторых почечных заболеваниях. Такое же действие этот овощ оказывает на кишечник: обилие клетчатки стимулирует перистальтику.

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом божественного куриного филе.

Читайте также, что Клопотенко рассказал украинцам, как без мороки приготовить настоящую лазанью.

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Евгений Клопотенко