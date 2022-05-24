Клопотенко дав простий і ідеальний рецепт спаржі (відео)

В Україні зараз сезон спаржі. Вона є дуже цінним і корисним продуктом. Приготувати страву зі спаржею-простіше простого.

"Отже, спаржа. Вона зараз несеться, ціна адекватно конкурує з імпортними помідорами, запит на рецепт від вас бачу. Значить, поїхали готувати. Я нічого нового не придумував, тому що з ідеальністю потрібно бути лагідним, простим і демонструвати чіткі наміри. Тому дублюю торішнє", - описав рецепт Клопотенко.

Покроковий рецепт приготування

Почистіть спаржу як на відео, варіть 1 хвилину в підсоленій воді,

1-2 хвилини смажіть в хорошій кількості вершкового масла. Полийте спаржу лимонним соком і цедрою. Викладіть на тарілку і посипте натертим витриманим сиром.

Чим корисна спаржа

Особливо багато в спаржі калію і вітаміну А.Останній необхідний для здоров'я шкіри, нігтів і волосся. Спаржа стимулює роботу нирок, що корисно при затримці сечі, набряках і деяких ниркових захворюваннях. Таку ж дію цей овоч надає на кишечник: велика кількість клітковини стимулює перистальтику.