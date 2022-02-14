На кого подписаться: эти учителя йоги в TikTok вдохновят стать на коврик уже сегодня

С чего начать свою йога-практику? (фото: instagram.com/catmeffan)

5 аккаунтов TikTok, которые вдохновляют на регулярные занятия

Urmi Pandya @yogaurmi.india

За основательницей Академии йоги Урми следят уже 2,6 миллиона подписчиков в TikTok. Здесь можно найти не только вдохновение от самых уморомрачительных поз, которые "поддаются" Урми, но и больше узнать об индийской культуре.

Tiffany Crow @tiffanycroww

Тиффани в шутку называет себя "толстый йога-учитель", чем еще раз доказывает: йога не только для стройных, она – для всех, не зависимо от телосложения и количества кило. Веселый, полезный и приземленный контент с множеством юмора и позитива, в том числе, бодипозитива, и, конечно, трехминутные ролики йоги для вдохновения.

Zacharia Zenios @zenergyfit

А еще йога – не только для женщин! Доказано, в том числе, дружелюбным учителем Захария, который приучит всех желающих вести здоровыйобраз жизни, регулярно занимаясь йогой и фитнесом. Он разработал простые упражнения для начинающих, а также мини-йогу, плюс информативные видеоролики в духе "6 преимуществ йоги" – и акканут растет не по дням, а по часам.

Zoë Jane Mitchell @zoejmitchell

Эта девушка стала популярной в сети благодаря своим коротким, смешным вдохновляющим йога-роликам и позитивному мировоззрению. Она живет в Тулуме, так что красивая природа – дополнительный бонус уроков. Также Зои часто делится моментами личной жизни, советами, бьюти-туториалами и на ее странице можно зависнуть надолго.

Sjana Elise @sjana.elise

Не просто йога, а лайфстайл! Автралийская блогерка, которая давно покорила себе Instagram и YouTube и наконец добралась до TikTок. Она с легкостью принимает самые разнообразные позы и делится советами, как сделать так же. Она не боится говорить о проблемах ментального здоровья. Здесь можно найти рецепты для полезного завтрака и просто зарядиться позитивным настроем на целый день!