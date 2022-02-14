На кого підписатися: ці вчителі йоги в TikTok надихнуть стати на килимок вже сьогодні

З чого почати свою йога-практику? (фото: instagram.com/catmeffan)

5 акаунтів TikTok, які надихають на регулярні заняття

Urmi Pandya @yogaurmi.india

За засновницею Академії йоги Урмі стежать вже 2,6 мільйона фоловерів в TikTok. Тут можна знайти не тільки натхнення від самих запаморочливих поз, які "піддаються" Урмі, але і більше дізнатися про індійську культуру.

Tiffany Crow @tiffanycroww

Тіффані жартома називає себе "товстим йога-вчителем", чим ще раз доводить: йога не тільки для струнких, вона – для всіх, не залежно від статури і кількості кіло. Веселий, корисний і приземлений контент з безліччю гумору і позитиву, в тому числі, бодіпозитиву, і, звичайно, трихвилинні ролики йоги для натхнення.

Zacharia Zenios @zenergyfit

А ще йога – не тільки для жінок! Доведено, в тому числі, доброзичливим вчителем Захарія, який привчить всіх бажаючих вести здоровий спосіб життя, регулярно займаючись йогою і фітнесом. Він розробив прості вправи для початківців, а також міні-йогу, плюс інформативні відеоролики в дусі "6 переваг йоги" – і акканут росте не по днях, а по годинах.

Zoë Jane Mitchell @zoejmitchell

Ця дівчина стала популярною в мережі завдяки своїм коротким, смішним надихаючим йога-роликам і позитивному світогляду. Вона живе в Тулумі, тож красива природа – додатковий бонус уроків. Також Зої часто ділиться моментами особистого життя, порадами, б'юті-туторіалами і на її сторінці можна зависнути надовго.

Sjana Elise @sjana.elise

Не просто йога, а лайфстайл! Автралійська блогерка, яка давно підкорила собі Instagram і YouTube і нарешті дісталася до ТікТок. Вона з легкістю приймає найрізноманітніші пози і ділиться порадами, як зробити так само, вона не боїться говорити про проблеми ментального здоров'я і стосунки. А ще тут можна знайти рецепти для корисного сніданку і просто зарядитися позитивним настроєм на цілий день!