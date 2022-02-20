На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

Как накраситься на вечеринку? А на свидание? А на собеседование? Даже те, кто кроме туши и помады в косметически ничего не держит, вдохновятся после этих уроков и, скорее всего, закажут пару палеток, подводок, праймер, консилер и много чего еще! Зато и результат будет впечатляющим!
Lite собрал 3 аккаунта в TikTok, где блогеры-визажисты делятся своими лайфхаками. А еще здесь – море вдохновения!
Автор этого канала Эбби специализируется на эксцентричных, необычных и часто сложных мэйках. Но и туториалов классического макияжа тут тоже хватает.
@abbyroberts
had to try it heheoriginal sound - Kenzie B
Эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты! От необычного и сложного макияжа до классики и моря идей для собственных образов.
@charlottelooks
category is… barbed wire browsoriginal sound -
Вдохновение и желание попробовать что-то новенькое обеспечено!
@charlottelooks #ad NYE makeup idea ft @Eylure ‘untamed’ lashes! #ad #eylurebrandambassador original sound - boppagaming
Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)
Если не хватает вдохновения и чего-то необычного!
@gabxxrielle
Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko
Автор канала Габриэла в качестве "холста" использует свое же лицо. Осторожно: после просмотра видео вам может захотеться превратиться в русалку, фею или королеву из сказки.
Как красиво накраситься (фото: instagram.com/gabxxrielle)
Раньше мы писали, какие TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение.