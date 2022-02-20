На кого подписаться: эти аккаунты в TikTok научат делать идеальный макияж

Автор этого канала Эбби специализируется на эксцентричных, необычных и часто сложных мэйках. Но и туториалов классического макияжа тут тоже хватает.

Эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты! От необычного и сложного макияжа до классики и моря идей для собственных образов.

Вдохновение и желание попробовать что-то новенькое обеспечено!

Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)

Если не хватает вдохновения и чего-то необычного!

Автор канала Габриэла в качестве "холста" использует свое же лицо. Осторожно: после просмотра видео вам может захотеться превратиться в русалку, фею или королеву из сказки.