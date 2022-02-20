На кого підписатися: ці акаунти в TikTok навчать робити ідеальний макіяж

Як нафарбуватися на вечірку? А на побачення? А на співбесіду?
Навіть ті, хто крім туші і помади в косметичці нічого не тримає, надихнуться після цих уроків і, швидше за все, замовлять пару палеток, підводок, праймер, консилер і багато чого ще! Зате і результат буде вражаючим!
Lite зібрав 3 аккаунта в TikTok, де блогери-візажисти діляться своїми лайфхаками. А ще тут – море натхнення!
Автор цього каналу Еббі спеціалізується на ексцентричних, незвичайних і часто складних мейках. Але і туторіалов класичного макіяжу тут теж вистачає.
@abbyroberts
had to try it heheoriginal sound - Kenzie B
Експерименти, експерименти і ще раз експерименти! Від незвичайного і складного макіяжу до класики і моря ідей для власних образів.
@charlottelooks
category is… barbed wire browsoriginal sound -
Натхнення і бажання спробувати щось новеньке забезпечено!
@charlottelooks #ad NYE makeup idea ft @Eylure ‘untamed’ lashes! #ad #eylurebrandambassador original sound - boppagaming
Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)
Якщо ще й досі не вистачає натхнення і чогось незвичайного!
@gabxxrielle
Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko
Автор каналу Габріела в якості "полотна", як і всі дівчата, використовує своє ж обличчя.
Обережно: після перегляду відео вам може захотітися перетворитися в русалку, фею або королеву з казки.
Як красиво нафарбуватися (фото: instagram.com/gabxxrielle)
Раніше ми писали, які TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій.