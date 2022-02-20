RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На кого підписатися: ці акаунти в TikTok навчать робити ідеальний макіяж

Автор: Тетяна Турчанікова

Як нафарбуватися на вечірку? А на побачення? А на співбесіду?

Навіть ті, хто крім туші і помади в косметичці нічого не тримає, надихнуться після цих уроків і, швидше за все, замовлять пару палеток, підводок, праймер, консилер і багато чого ще! Зате і результат буде вражаючим!

Lite зібрав 3 аккаунта в TikTok, де блогери-візажисти діляться своїми лайфхаками. А ще тут – море натхнення!

Автор цього каналу Еббі спеціалізується на ексцентричних, незвичайних і часто складних мейках. Але і туторіалов класичного макіяжу тут теж вистачає.

@abbyroberts

had to try it hehe

original sound - Kenzie B

Експерименти, експерименти і ще раз експерименти! Від незвичайного і складного макіяжу до класики і моря ідей для власних образів.

@charlottelooks

category is… barbed wire brows

original sound -

Натхнення і бажання спробувати щось новеньке забезпечено!

@charlottelooks #ad NYE makeup idea ft @Eylure ‘untamed’ lashes! #ad #eylurebrandambassador original sound - boppagaming

Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)

Якщо ще й досі не вистачає натхнення і чогось незвичайного!

@gabxxrielle

Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko

Автор каналу Габріела в якості "полотна", як і всі дівчата, використовує своє ж обличчя.

Обережно: після перегляду відео вам може захотітися перетворитися в русалку, фею або королеву з казки.

Як красиво нафарбуватися (фото: instagram.com/gabxxrielle)

Раніше ми писали, які TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди