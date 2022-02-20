На кого підписатися: ці акаунти в TikTok навчать робити ідеальний макіяж

Автор цього каналу Еббі спеціалізується на ексцентричних, незвичайних і часто складних мейках. Але і туторіалов класичного макіяжу тут теж вистачає.

Експерименти, експерименти і ще раз експерименти! Від незвичайного і складного макіяжу до класики і моря ідей для власних образів.

Натхнення і бажання спробувати щось новеньке забезпечено!

Шарлотта Робертс (фото: instagram.com/charlotteroberts)

Якщо ще й досі не вистачає натхнення і чогось незвичайного!

Автор каналу Габріела в якості "полотна", як і всі дівчата, використовує своє ж обличчя.

Обережно: після перегляду відео вам може захотітися перетворитися в русалку, фею або королеву з казки.