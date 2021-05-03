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Крабик для волос из 90-х снова в тренде: как носить заколку в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Укладка для волос в 2021 так ярко перекликается с модой 90-х, что, кажется, трендсеттеры вдохновляются журналами и сериалами того времени. Особенно популярной становится заколка с зубьями, при помощи которой легко заколоть волосы в "перевернутый" хвост.

Идею подхватили знаменитные стиляги из Instagram - Белла Хадид, Роузи Хантигтон Уайтли, Оливия Гривас и многие другие.

Какой еще "краб"? Как это - перевернутый хвост? Так, как это делали героини сериала "Беверли-Хиллз 90210", а теперь носят инфлюенсеры, модели и другие знаменитости.

Топ-модель Белла Хадит и ее золотистого цвета крабик. белла сочает его с другими золотыми украшениями6 браслетами на руках и крупными кольцами-серьгами.

Чем больше украшений - тем лучше (фото: instagram.com/bellahadid)

При помощи такого краба легко убрать волосы, оставив несколько прядей у лица: и удобно, и изысканно, и сексуально.

Оливия Гривас носит такую заколку в тон обуви и сумки (фото: instagram.com/oliviagrivas)

Как ще носить "крабик" и с чем сочетать? В сочетании с кардиганом, пиджаком-оверсайз, топом с ремешками, расклешенными джинсами, буквально - со всем, то модно в этом сезоне.

Особенно популярными в 2021 году будут зажимы в виде черепаховых когтей, минималистичные глянцевые черные или белые, но и модные цвета и узоры никуда не денутся.

Роузи Хантингтон-Уайтли выбирает белый цвет краба (фото: instagram.com/rosiehw/)

Напомним, раньше мы писали, какие джинсы выбирать на лето 2021.

Не пропустите также, стилист назвала главные цвета лета - французский синий, мятный и аметистовый.

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