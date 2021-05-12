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Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

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Середа 12 травня 2021 19:05
Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021 Як стильно одягнутися цього літа (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо вже на порозі, тож пора скласти грамотний актуальний гардероб на улюблену багатьма пору року. У 2021 нам точно знадобляться босоніжки "під все" і сукні, шо летять.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Базова добірка найпотрібніших речей для того, щоб стильно провести літо. ⁣⁣⠀

  • Брючний костюм - відмінна інвестиція в гардероб.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Трикотажний костюм - комфортно, зручно, просто.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Базова футболка без декору - на всі випадки життя.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Кольорова шкіряна куртка.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Кольоровий тренч.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Легка сукня - для прогулянок і ділових зустрічей.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Вільні шорти - і на відпочинок, і по місту.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Босоніжки "під все".

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

  • Сонячні окуляри, щоб доповнити образ.

Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021

9 головних речей на літо (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раніше стиліст показала, як носити джинси-слоучі цього літа.

Дивіться також, які речі пора викинути, якщо хочете залишатися стильною в 2021 році.

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