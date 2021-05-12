Летить плаття і вільні шорти: стиліст назвала 9 головних речей літнього гардероба 2021
Як стильно одягнутися цього літа (фото: instagram.com/leoniehanne)
Літо вже на порозі, тож пора скласти грамотний актуальний гардероб на улюблену багатьма пору року. У 2021 нам точно знадобляться босоніжки "під все" і сукні, шо летять.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Базова добірка найпотрібніших речей для того, щоб стильно провести літо. ⠀
- Брючний костюм - відмінна інвестиція в гардероб.
- Трикотажний костюм - комфортно, зручно, просто.
- Базова футболка без декору - на всі випадки життя.
- Кольорова шкіряна куртка.
- Кольоровий тренч.
- Легка сукня - для прогулянок і ділових зустрічей.
- Вільні шорти - і на відпочинок, і по місту.
- Босоніжки "під все".
- Сонячні окуляри, щоб доповнити образ.
9 головних речей на літо (фото: instagram.com/tatvolkova)
Раніше стиліст показала, як носити джинси-слоучі цього літа.
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